一包壓歲錢燃起愛的星火 義大醫院長期扶助六龜院童

因為女兒當年捐出壓歲錢，讓高雄義大醫院整形外科部長馮冠明與六龜育幼院結下不解緣，十多年來，每逢科部舉辦歲末忘年會，他即邀院童到場演出並大吃一餐，同時發動各界參與捐款，今年募得的善款已突破100萬，讓六龜育幼院有更充足的資源照顧院童。

義大醫院整形外科今晚在海寶餐廳舉辦忘年會，科部今年特地包了2 輛遊覽車邀六龜育幼院童到場同樂，並募得100多萬善款，由義大醫院副院長鄭勝峰代表致贈，慷慨解囊的包括中山大學EMBA第9屆同學會及圓桌教育基金會志工及義大整形外科同仁，大家不只歲末聯誼，還相偕行善。

促成這項扶助工程的靈魂人物馮冠明說，大女兒郁文念小學三年級時，他們親子協議要將一半的壓歲錢捐出，做一件有意義的事，當年女兒捐助的對象就是六龜育幼院，他深入接觸後發現，礙於條件限制，約三分之一院童領不到政府補助，因起興起扶助的使命感，一做至今，他女兒都已經大學畢業。

馮冠明說，義大醫院本身是整形外科醫師訓練醫院，養成過程尤重人道關懷精神的培養，科部為此以六龜育幼院做為長期扶助單位，只要科部舉辦活動或尾牙都邀請參加，以前僅參加詩班的院童來，去年邀所有院童參與，今年對象擴及教職員。近年參與捐款的人士也從好友圈不斷拓展，善款從30萬至今年突破百萬，高醫前副校長林幸道今年不克前來，也捐款義助。