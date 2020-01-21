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一包壓歲錢燃起愛的星火 義大醫院長期扶助六龜院童

2020-01-21 23:04聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

因為女兒當年捐出壓歲錢，讓高雄義大醫院整形外科部長馮冠明與六龜育幼院結下不解緣，十多年來，每逢科部舉辦歲末忘年會，他即邀院童到場演出並大吃一餐，同時發動各界參與捐款，今年募得的善款已突破100萬，讓六龜育幼院有更充足的資源照顧院童。

義大醫院整形外科今晚在海寶餐廳舉辦忘年會，科部今年特地包了2 輛遊覽車邀六龜育幼院童到場同樂，並募得100多萬善款，由義大醫院副院長鄭勝峰代表致贈，慷慨解囊的包括中山大學EMBA第9屆同學會及圓桌教育基金會志工及義大整形外科同仁，大家不只歲末聯誼，還相偕行善。

促成這項扶助工程的靈魂人物馮冠明說，大女兒郁文念小學三年級時，他們親子協議要將一半的壓歲錢捐出，做一件有意義的事，當年女兒捐助的對象就是六龜育幼院，他深入接觸後發現，礙於條件限制，約三分之一院童領不到政府補助，因起興起扶助的使命感，一做至今，他女兒都已經大學畢業。

馮冠明說，義大醫院本身是整形外科醫師訓練醫院，養成過程尤重人道關懷精神的培養，科部為此以六龜育幼院做為長期扶助單位，只要科部舉辦活動或尾牙都邀請參加，以前僅參加詩班的院童來，去年邀所有院童參與，今年對象擴及教職員。近年參與捐款的人士也從好友圈不斷拓展，善款從30萬至今年突破百萬，高醫前副校長林幸道今年不克前來，也捐款義助。

為替六龜院童爭取資源與權益，馮冠明曾寫信給當年初當選總統的馬英九，建議政府要多關心，不意信件寄出後時隔一年，總統府來電，他一度以為是詐騙集團，還回對方「你是總統府，我還美國白宮」。 想起這段往事，他慶幸基層的建言，「政府聽到了」。

義大醫院副院長鄭勝峯代表致贈六龜育幼院善款。記者王昭月／攝影
義大醫院副院長鄭勝峯代表致贈六龜育幼院善款。記者王昭月／攝影
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義大醫院整形外科忘年會，十年來每年邀請六龜育幼院童獻唱作客。記者王昭月／攝影
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長期推動六龜育幼院扶助工程的靈魂人物是義大醫院整形外科部長馮冠明（右三）。記者王...
長期推動六龜育幼院扶助工程的靈魂人物是義大醫院整形外科部長馮冠明（右三）。記者王昭月／攝影
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六龜育幼院義大

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