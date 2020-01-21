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屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

國立屏東大學開設「屏東學概論」課，鼓勵學生認識屏東，社會發展系主任李錦旭3年來讀了上千篇學生的修課心得，分析學生最常提到兩個屏東印象是「公車太難等了」、「臭味已成特色」；縣府交旅處長黃國維坦承，交通確實是屏東的致命點，縣府計畫以2年的時間對屏東公車系統「大手術」，除了整合標幟及引進智慧系統外，還將提升主要公車路線成為「類捷運系統」。

至於每逢入夜市區就飄臭味的問題，屏東縣環保局表示，環保局自去年5月起啟動夜鷹早鳥計畫，全天候採取不定期稽查，希望遏止工廠或禽畜場偷排，迄今總計稽查1301場次，查獲違規102家，裁處金額超過300萬元，縣府強調即使是春節期間，稽查也無假期。

國立屏東大學開設2學分「屏東學概論」，由8位老師從8個面向授課，引領學生認識屏東，每到學期末，社會發展系李錦旭都會要求學生要交一篇修課心得，3年來，李錦旭至少讀上千篇的修課心得，他發現學生對「公車難等」、「臭味」最有感，甚至有學生自嘲「臭味已成屏東味」。

李錦旭觀察，學校有不少外地來的學生，通常大一上學期對交通及環境的感受最深，尤其是北部來的學生，在台北出門就有捷運，但是在屏東，移動確實是一大難題，曾有一位新北市的學生家長就曾表達交通不便，想轉回北部去，就連住在屏東新園的學生也說「公車超難等」，「這些比高鐵南延更需要解決」。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維坦承，屏東的公車系統確實需要「大手術」，縣府已提出公車優化計畫，整合標幟、即時動態及智慧系統，以屏東大學為例，從民生校區到屏東車站的公車幾乎每15分鐘就有一班，未來會規畫公車主要幹線達到「類捷運系統」的效益。

他再舉里港線為例，目前從屏東車站經過里港的公車一天往返就有80幾班，但是資訊不足，很多民眾並不知道，也就無法培養搭公車的習慣，未來會透過顏色區分路線，再透過轉運站加強轉運功能，縣府估計將向中央爭取6千萬元，希望兩年內可大幅改善「公車難等」的窘境。

屏東縣政府在屏東大學校門口的候車亭設置完整的公車資訊圖表，縣府稱這裡是示範點，但...
屏東縣政府在屏東大學校門口的候車亭設置完整的公車資訊圖表，縣府稱這裡是示範點，但是大學生還是覺得「公車太難等」。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府正整公車路線及資訊系統，希望在兩年內完成改善公車難等的窘境。圖／本報資...
屏東縣政府正整公車路線及資訊系統，希望在兩年內完成改善公車難等的窘境。圖／本報資料照片
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屏東縣政府公車捷運

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