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高市統籌分配稅9.4億 開臨時會決用途藍綠不同調

2020-01-21 18:33中央社 高雄21日電

中央統籌分配稅款超額預算，高市可分配新台幣9.4億元，財政局將循往例併入109年度決算。民進黨市議員邱俊憲盼追加預算，議會加開臨時會決定支配用途；而藍營議員則不贊成。

高市府財政局主任秘書李律瑩告訴中央社記者，9.4億元今天已進帳，目前並沒有辦理追加預算的訊息，將依往例併入109年度決算；至於經費如何支配使用，目前未獲訊息。

財政部國庫署指出，去年中央統籌分配稅款實際收入比全年預算2802.9億元超出91.6億元。其中屬於普通統籌分配稅86.3億元可供分配直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）分別為55億元、24億元及7.3億元。

邱俊憲在其臉書貼文主張辦理追加預算，並期盼議會召開臨時會決定如何分配這筆9億多元預算。他認為，增加分配給高雄市的這一筆統籌分配稅款是市長韓國瑜表現的機會。

邱俊憲表示，市議會去年審議韓國瑜編列的市府預算書，但韓國瑜以參選總統為由規避議會質詢與監督，期盼韓國瑜這次能為這筆統籌稅款預算，回到議會向市民及議會說明清楚運用計畫，包括9億多元的預算要分配給哪些施政項目，還有要如何運用才符合預算審議精神。

對於中央送給高市府統籌稅分配款9.4億元的大紅包，國民黨市議員陳麗娜樂觀其成，直說「這是好事」。但她認為，沒有必要再加開臨時會浪費公帑，應給市府團隊多一點信任。

陳麗娜說，民進黨前議長康裕成任內對藍營議員提出加開臨時會的要求，也是持「不准加開臨時會審預算」態度，以節省公帑，不解為何如今高市府換黨執政會有不同標準。

韓國瑜民進黨陳麗娜

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