金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連

每年春節期間備受期待的「金廈兩岸春節煙火」，今年照樣在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口施放。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 喜愛看煙火的民眾注意囉！「金廈兩岸春節煙火」，即將於1月25日（農曆大年初一）晚上在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口與廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放煙火，預計施放876發高空煙火與各式一般煙火，透過高空交錯綻放，讓民眾感受歡樂與奇幻，驚喜與浪漫，歡迎鄉親踴躍前往欣賞，一同團聚歡慶新年。

縣府觀光處表示，今年的煙火除了延續去年採用迪士尼的高空煙火，最大的煙火尺寸更是高空12吋的高空煙火。當晚將以連續不間斷的方式燃放，從5吋到12吋的各式煙火，輔以各種不同角度的低空煙火，讓煙火施放畫面更具層次感，豐富多元，並搭配震撼的交響樂同步演出，牡丹、菊花、椰子樹、點滅星、錦牡丹與椰子樹、霹靂炮、萬雷與花束、環狀、各色牡丹、群花爭艷、大柳垂條與棕櫚椰心、飛龍、彩花萬雷、萬叢花束、牡丹與菊花、手拉手、愛心等花式的煙火輪番上陣，結束前的設計，更採用獲得觀眾最為好評的「錦冠瀑布煙火」，搭配12吋高空煙火點綴，讓煙火氣氛在結尾達到最高潮境界。

縣府表示，活動當晚除煙火秀，還有一系列迎春表演節目，一旁也會有暖冬熱食供應，提醒鄉親提早前往會場品嘗甜品、熱食與觀賞表演節目，等待欣賞長達30分鐘的璀璨煙火秀。另外為了方便鄉親前往烈嶼觀賞春節煙火，規劃接駁專車與專船提供鄉親選擇。

縣府提醒，配合煙火施放，預計當日鄉親人數眾多，當晚的交通船，如遇客滿即採機動對開模式，以利有效疏運。水頭至九宮碼頭，建議搭船時間16:30至19:00，請鄉親提早抵達，以免同時段人潮眾多。九宮至水頭碼頭，煙火施放結束後，搭船時間視現場人潮情況機動輸運。