親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

春節期間南迴草埔隧道 屏警疏導管制

2020-01-21 17:16中央社 屏東縣21日電

因應春節7天連假，針對通車不久的南迴公路草埔隧道若車流回堵，屏東警方表示，將提早在台東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，調整南下車流量，並強迫車流改走台9戊線。

台9線草埔隧道自去年12月23日開通，開放小型車、大客車及執行公務或緊急救難車輛通行，禁止其他及載運危險物品車輛通行。

因此，屏東縣警局今天提醒，往台東方向的3.5噸以上大貨車行至草埔隧道屏東端時，注意路段指引標誌行駛外側車道、右轉台9戊線（舊台9線），避免誤闖草埔隧道而遭罰；另外為了機慢車行車安全，路口設有機慢車專用管制號誌及專用車道，也請行駛專用車道。

屏東縣警局交通隊表示，草埔隧道屏東端出口一出隧道就是草埔社區，是縮減未拓寬路段，且南下3車道至草埔橋路口縮減為1車道，研判往屏東車流量大時，可能回堵至隧道內，為維持行車安全，已與交通部公路總局第三區養護工程處預擬多項交通疏導管制措施。

包括台9線、台9戊線互為替代道路，若台9線於草埔隧道往台東方向（北上）車流回堵時，員警會在隧道屏東端出口指引民眾行駛台9戊線；若隧道往屏東方向（南下）車流回堵至台9線、台9戊線交岔口時，警方將派員疏導車流。

車流回堵至隧道內時，將請道路主管機關提早在台東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，調整南下進入草埔隧道的車流量，同時強迫車流改走台9戊線。

屏東縣政府警察局長葉明潭表示，草埔隧道全長4.6公里，若發生事故將增加救援及處理人員的危險性及困難度，基於隧道內安全考量，必須保持暢通。警方將採嚴格疏導管制措施，用路人可透過「屏東好交通APP」、「屏東縣即時路況網」，或上「屏東縣政府警察局交通隊」網站或臉書查詢最新消息。

屏東縣政府車道台東

延伸閱讀

把握最後秋冬遊補助 來屏東就該這樣玩

鼓勵公車遊台東 即日起使用電子票證享8公里免...

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

南迴草埔段若塞車 改走舊路線

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連

2020-01-21 17:47

台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23

藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相

2020-01-21 13:54

影／廢料變「愛之鯨」躍出愛河 高雄觀光新亮點

2020-01-21 13:42

高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-21 12:06

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

安居高雄首購優惠貸款 核准39件

2020-01-21 00:15

韓國瑜、甄珍 暖心探訪獨老

2020-01-21 00:10

高市免費年節公車 不怕晚回家

2020-01-21 00:08

春節屏東搭小黃 每趟加收50元

2020-01-20 23:17

春節各大醫院 開類流感門診

2020-01-20 23:15

蜜棗產期延後 趕出貨忙翻

2020-01-20 23:08

明陽中學懇親 老父坐輪椅送肉鬆

2020-01-20 23:06

影／佛光山光照大千今晚試燈 「大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

鐵達尼號經典畫面 金門船型堡重現

2020-01-20 19:29

屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52

屏東計程車春節加成每趟加收50 不跳表去年開罰18件

2020-01-20 17:49

憂心今年登革熱 韓國瑜：過年後預做準備

2020-01-20 15:42

與韓國瑜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 14:24

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

新竹馬偕貼公告 急診出現武漢肺炎觀察個案

2020-01-21 08:27

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

2020-01-21 09:11

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

台灣淪陷！疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

2020-01-21 18:08

藍粉專連署要開除韓國瑜、羅智強、游淑慧？游：他昏了

2020-01-21 10:58

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

金融股除息行情 年後啟動

2020-01-20 23:26

年改政策做微調？ 蔡英文：取捨之間再看一下整個情況

2020-01-20 20:50

整理包／台灣出現首例病例 武漢肺炎疫情、預防方法一次看

2020-01-21 18:16

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

2020-01-20 19:10

武漢肺炎疫情隔岸燒 民眾自保這兩招最重要

2020-01-21 13:11

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top