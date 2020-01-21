「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

高雄市前觀光局長潘恒旭大力推動的「高雄觀光代言人」，今年起喊停了。現任局長邱俊龍今證實，以前是「月月有代言人」，今年起將轉型為「月月有品牌」活動。他強調，這是在一樣概念下發展，「以前月月都要有東西來行銷城市，只是說從人變為活動品牌」，是有延續性的，每個月都會開發主題出來。

邱俊龍坦言，過去觀光代言人是議題行銷，喚起大家對高雄的重視，「代言人代言的也是觀光活動，不過因為要喬代言人的時間，又是請他無償代言，只有1、2天，效果有限」，目前就轉換一個方向，尋求企業冠名贊助，又可以有一個活動品牌，像新北耶誕節就是很好的城市品牌。

邱也說，去年因陸客限縮自由行，10月起高雄陸客量萎縮了快一半，對高雄產生很大衝擊，不過其餘外國客都成長了3、4成，特別是韓國客，成長了2到3倍；未來會積極搶攻日、港澳及泰國客群，像泰國遊客是來台東南亞旅客中成長最多的，卻只有25%會來高雄，今年3月正逢泰國長假，又有航線直飛，吸引泰國客來高雄旅遊有很大空間。