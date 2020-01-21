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台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣離島琉球鄉人口呈現高齡化，有鑑於當地缺乏醫療護理機構，失能長輩及身心障礙者須跨海到本島安養照護，縣府向台北市政府爭取0.5公頃醫療用地建設護理之家，104年同意無償撥用後，縣府斥資7000萬元並藉促參法引進輔英科技大學專業團隊，成立琉球鄉衛生所附設護理之家，提供全天住宿服務共50床，縣長潘孟安今天偕同地方人士歡喜揭牌。

潘孟安指出，琉球鄉因交通不便、缺乏醫療護理機構，失能者不得已需送至本島機構被照護，致失能長輩及身心障礙者無法在地安養；護理之家成立後，可獲得就近、便利且專業的照護服務，家屬更可就近探視陪伴，不需忍受舟車勞頓之苦，同時培植在地照護人才，鼓勵及輔導鄉親在地就業及推展長照2.0相關服務；未來周邊土地正籌劃全人關懷園區，將打造便利、安全、友善及多元照顧福利空間，給離島鄉民更優質的福利設施。

目前琉球鄉衛生所附設護理之家所在地，是當年政府為了建設少年感化院時徵收的2.6公頃土地，在民國63年前後，少年感化院內發生暴動，感化院撤離回本島，土地所有權就歸台北市政府所有，其中有0.5公頃的土地屬醫療用地，居民盼所有權能回歸屏東縣政府，建設護理之家；縣府團隊自102年起，帶領相關主管拜訪台北市歷經多次協商、公文往返後，確定朝興建護理之家使用。

縣府衛生局長期照護管理中心主任田禮芳說，104年在台北市政府同意無償土地撥用，向衛福部爭取經費、斥資7000萬元設置全日住宿護理之家，並藉由促參法營運移轉模式，招商引進輔英科技大學，導入具有培訓高齡全程照顧教育及輔英醫院專業醫療服務團隊，加上經驗豐富的大愛護理之家協力經營，為琉球鄉民提供多元長照服務，未來會再開設日間照護，滿足不同需求。

屏東縣政府斥資7000萬元打造的琉球鄉衛生所附設護理之家，提供全天住宿服務共50...
屏東縣政府斥資7000萬元打造的琉球鄉衛生所附設護理之家，提供全天住宿服務共50床，縣長潘孟安（中）今天偕同地方人士歡喜揭牌。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府斥資7000萬元打造的琉球鄉衛生所附設護理之家，提供全天住宿服務共50...
屏東縣政府斥資7000萬元打造的琉球鄉衛生所附設護理之家，提供全天住宿服務共50床。圖／屏東縣政府提供
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琉球衛生所屏東縣政府

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