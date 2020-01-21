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整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜今與衛生局林立人前往高雄市立鳳山醫院，視察類流感門診整備情形，並親自走訪醫院急門診動線，確保就醫分流機制運行順暢。韓國瑜除現場慰勉醫療人員辛勞，也感謝院方配合各項防疫措施，提供在地優質醫療保健服務，透過醫療體系及公部門共同努力，阻絕社區疫病，共同捍衛市民健康。

疾管署監測資料顯示，今年第3周（1月12至18日）類流感急診就診率全國為12.74%、高雄市10.26%，全國已進入流行期，截至1月20日，流感併發重症個案累計186例，高雄市累計7例，確診個案主要以50歲以上族群為主，佔71％，7成有慢性病史，近9成未施打流感疫苗；依往年監測資料研判，農曆春節連續假期返鄉及旅遊人潮湧現，預期流感疫情將達到高峰。

衛生局目前建置的公費流感抗病毒藥劑合約院所達611家，為紓解春節流感患者就醫造成急診壅塞，市府整備28家醫院成立類流感特別門診，共開設409診次；另有566家醫療院所春節期間開診，提高民眾就醫可近性。衛生局在春節期間也將密切監控醫院急診就診情形、住院情形及醫療設備使用狀況，確保本市醫療體系運作無虞，全力防範流感威脅。

衛生局提醒民眾，春節期旅遊人流互動接觸機會頻繁，交叉感染機會相對增加，拜訪親友拱手不握手，有症狀戴口罩，生病減少出入公共場所及搭乘大眾運輸。民眾可運用「健保行動快易通」APP，查詢醫療院所位置及開診資訊，或到高雄市衛生局官網（http://khd.kcg.gov.tw/）「流感防治專區」查詢。

高雄市長韓國瑜今與衛生局林立人前往高雄市立鳳山醫院，視察類流感門診整備情形，並親...
高雄市長韓國瑜今與衛生局林立人前往高雄市立鳳山醫院，視察類流感門診整備情形，並親自走訪醫院急門診動線，確保就醫分流機制運行順暢。圖／高雄市衛生局提供
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類流感衛生局春節

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