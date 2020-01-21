高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

高雄市率先全國首創搭捷運、輕軌、渡輪、公車，只要用手機QR CODE嗶一下就能付費搭乘。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄為建立智慧交通城市，全國首創搭捷運、輕軌、渡輪、公車，不但不用現金，連電子票證也不用，只要手機QR CODE嗶一下就能付費搭乘。QR CODE讀卡機2月1日起啟用，還有輕軌單趟10元、渡輪單趟20元、港都客運單趟免費等優惠。

高市府、經濟部工業局與高雄捷運公司今舉行記者會，副市長葉匡時、交通局長鄭永祥、高捷董事長楊岳崑、經濟部工業局杜欣怡技正等人，共同宣布港都客運全路線、輕軌、捷運及鼓山到旗津線的渡輪，啟用行動支付QR CODE搭乘服務。

葉匡時表示，隨著科技進步，支付公共運輸車資方式，從早期的現金演變成電子票證，如今使用行動裝置支付車資更是未來趨勢，也是打造智慧交通重要一環。2月1日起輕軌、渡輪及港都公司所有路線，未來將逐步擴展至全高雄市所有公共運輸，讓高雄市成為智慧交通的標竿城市。

這套措施採用高捷公司自主研發的「掃描QR Code驗票機」，高捷公司表示，去年高捷已可使用QR CODE刷乘，如今將高捷經驗和設備擴大運用至輕軌、公車、渡輪上，只要註冊一卡通LINE Pay Money並開啟乘車碼，就可用QR CODE刷乘。

2月1日起至6月底，民眾只要完成一卡通LINE Pay Money註冊，使用前開啟乘車碼，刷QR CODE搭乘高雄捷運車資以里程計費、輕軌單趟10元、旗津鼓山線渡輪單趟20元，並均有車資LINE POINTS 20%點數回饋，另從2月1日至4月底，港都客運全路線刷QR CODE單趟免費。