春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

今年高雄駁二小夜埕在進行場地規畫時，納入了太空的元素，以獨特創意有別於一般的年節市集。圖／駁二提供 分享 facebook 高雄駁二藝術特區從大年初一至初五，每天下午2點到晚間9點，舉辦「駁二小夜埕」陪大家熱鬧迎新年。現場網羅200間人氣美食和原創品牌，今年更注入高雄流行音樂中心的超強音樂能量，邀集25個南台灣創作樂團演出。

高雄市政府文化局長林思伶表示，駁二小夜埕是駁二戶外市集的年度重頭戲，也是許多遊客年節行程的首選，市集規模多達200攤，有許多原創手作品牌，同時也募集了許多超人氣美食攤車，吸引民眾大排長龍。網友反映，「即使排隊排到外太空也一定要吃到！」所以今年駁二在進行場地規畫時，便納入了太空的元素，以獨特創意有別於一般的年節市集。

今年駁二小夜埕與高雄流行音樂中心合作，規劃了雙舞台陣容，位於小夜埕的「閃閃舞台」與位於Live warehouse的「超新星舞台」，邀集南部眾多人氣樂團，用原創好音樂陪伴大家迎接新的一年。行動美食攤車帶來駁二小夜埕「星際食堂」限定菜色，另有100多個的原創手作品牌聚集在「繁星市集」，呈現豐富種類精緻小物，媒材、形式風格各異並蘊含溫暖手感。