水頭港區大小金廊道服務區 重整煥然一新

在金門縣政府港務處指導下，水頭碼頭大小金廊道商業服務區規劃整建後煥然一新，除原有的特產、餐飲和藥妝等外，租車、旅行社和便利商店也首度進駐，提供更便捷多元服務。

金門縣港務處長何佩舉今天表示，自2001年開放兩岸三通後，金門給人印象由濃厚的戰地氣息，趨向富有豐富文化底蘊的觀光島嶼，隨著絡繹不絕、蜂擁而至的旅客來訪，水頭港區成為搭起兩岸觀光發展橋梁，並扮演傳達金門意象的角色。

何佩舉說，為提供民眾及旅客便捷、豐富且美觀及舒適的場站空間及服務品質，特別督請水頭港區大小金廊道商業服務區廠商聖祖公司和協力廠商，重新規劃廊道空間和動線，耗時1個月完工。

何佩舉帶領媒體走訪重整後的大小金廊道商業服務區表示，戶外招牌配置型式與行走動線規劃、戶外招牌材質嚴選、招牌外觀色彩配置、鐵製圍籬及欄杆重新粉刷等，完工後的整體外觀呈現活潑明亮與朝氣蓬勃新景象，給人煥然一新感受。

他說，考量民眾及旅客在廊道室內及戶外都能擁有流暢的行走動線，除了在室內保留足夠寬敞的走道，並在商業空間外側完成「風雨走廊」建置，為民眾及旅客提供更安全、更便捷與兼具遮風避雨功能的商業空間及行走動線。

港務處表示，大小金廊道商業服務區由聖祖公司領軍，在原有餐飲業、連鎖藥妝、特產業外，租車業、旅行社等多家協力廠商和連鎖便利商店也是首次進駐，並納人多元支付，提供民眾和旅客便利多樣性消費選擇。