藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相

由美國StudioKCA環境裝置藝術家柯杰生（Jason Klimoski）蒐集15噸高雄廢塑料垃圾打造而成的鯨魚環境藝術裝置「愛河‧愛之鯨」，今天在愛河七賢橋正式亮相，該作品躍出水面14公尺、水下4公尺，重量約50噸，在陽光映照下有如蘭晶閃閃發亮。配合2020高雄藝術燈節，「愛河‧愛之鯨」將在愛河展出至3月31日，展期達70天。

協助引進鯨魚裝置藝術的新象藝術總監許博允說，StudioKCA曾在比利時以1年時間，利用當地塑料垃圾創造出環境藝術作品，希望引起民眾對海洋巨型垃圾問題的重視，此次到高雄來，在短短7周內再度打造出藍鯨裝置藝術，成為高雄重要圖騰，也將成為高雄重視環保的精神與力量。

創作者柯杰生說，此次在高雄蒐集的塑料垃圾，有許多大型化學桶，因為本身就是藍色，正好呼應了藍鯨與海洋的創作主題，協同打造藍鯨的瀚亞設計建築師徐少游說，過去打造過松菸巨蛋、台北小巨蛋及高雄衛武營等建案，此次卻是首度參與環保裝置藝術，是相當難得的經驗。

高雄市長韓國瑜表示，台灣資源回收率達60%、高居世界第二，僅次於德國，該作品見證了台灣資源回收成效，也讓全世界透過裝置藝術作品，看見高雄之美。韓國瑜也邀請全國好朋友到高雄來過好年，體驗文化遊艇、崗山之眼、寶來溫泉、鼓山洞軍事遺址、旗津夕陽海鮮，還有旗山、岡山、林園及佛光山的祈福燈會，感受高雄從白天到夜晚的美麗風貌。