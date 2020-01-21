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高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-21 12:06聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天堂探索樂園特展」，1月26日大年初二開幕。這是南台灣第一個常溫雪景極地情境兒童樂園，分區分為「滑雪體驗區」、「攀爬探索區」，讓位在熱帶與亞熱帶間的島國台灣，也能在常溫下體驗玩雪的樂趣。

熱雪天堂探索樂園特展以專利人造雪為核心，融合體適能及創意啟蒙的大型室內雪地兒童樂園。為了重現雪地場景，昶旭公司致力於研發接近雪感的仿雪材質，從鹽結晶體出發並改進其聚合力及觸感，獨家專利研發出"HotSnow-熱雪"的仿雪材質，再配合為"HotSnow"量身訂作的滑道及滑具，打造了南台灣第一座常溫滑雪樂園。

展場的「歡樂滑雪區」，可坐在特製的雪圈及雪盆上來次滑雪的初體驗，享受從4公尺高滑道上滑下的刺激快感。

「創意堆雪區」在造型雪屋及小木屋前，讓大家發揮創意堆出雪人及各式創意圖形，現場還會不定時飄雪，彷彿置身雪國之中。

在三層式的「攀爬探索區」，有冰原及叢林兩大主題的攀爬設施，透過不同高度及立體空間的變化設計，來促進小朋友的心肺耐力、手掌抓握、動態平衡等技巧。各式的攀爬設施能訓練幼齡兒童手腳並用及整合視覺判斷的能力；各種造型的障礙設施及四通八達的立體動線規劃，能增進兒童的深度視覺、立體空間感及肌耐力，培養兒童動作整合能力。

「冰原運動場」設置迷你兒童安全籃球場，四周為雙道的趣味障礙跑道供小朋友挑戰競賽。 「小小商店街」有糖果屋、烘培屋及汽車維修店，小朋友可以開著車子逛街遊玩。熱雪天堂探索樂園在科工館北館B1F宇宙之星廣場，套票(熱雪+科工常設廳)：350元(一般民眾)，含科工館入場門票，以及熱雪天堂滑雪區及攀爬區入場票各一張。優惠票(熱雪+科工常設廳)：280元(20人以上團體可購買)，含科工館入場門票，以及熱雪天堂探索樂園滑雪區及攀爬區入場票各一張。滑雪區體驗票200元，攀爬區體驗票200元。家長陪同票100元，身高130公分以下兒童，得由1名18歲以上家長免費陪同入場，2歲以下兒童須有1位家長陪伴始能入場體驗。

高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天...
高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天堂探索樂園特展」。記者徐如宜／攝影
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高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天...
高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天堂探索樂園特展」。記者徐如宜／攝影
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高雄科學工藝博物館與昶旭能源公司合作，推出以「玩雪x探索x歡樂」為理念的「熱雪天堂探索樂園特展」。記者徐如宜／攝影
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