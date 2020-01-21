高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

高市府榮獲內政部「108年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，交通工程第1名、區域考評及政策作為第2名，總成績「優等」，獲內政部頒發800萬元獎勵金，今在市政會議上獻獎給市長韓國瑜。高雄市工務局長吳明昌說，韓市長就任以來，對路平一向非常重視，這剛好是韓市長上任一年來，路平成績的評比。

韓國瑜回歸市政後，減少發言、訪問，原本市政會議後的聯訪時間也取消。今上午他出席市政會議前，突然發送橘子給在場媒體，祝大家大吉大利，但對媒體發問仍一律未答。

韓國瑜進入會議室後，先進行頒獎及獻獎儀式，包括工務局和交通局獲得的內政部「108年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」優等獎等獻獎儀式。

工務局長吳明昌受訪表示，內政部每年針對市府政策作為，還有實際的作為來做考評，實際作為包括區塊考評、道路養護、人行環境及交通工程這4個面向來做考評，大概每年會從7月份開始，內政部就會派委員或祕密客，來就政策作為和實際作為做一個實際的訪查跟評分。

吳明昌說，高市府去年108年度獲得內政部總評比是優等，其中交通工程是第一名，區塊考評、政策作為是第二名，總成績獲得優等，還有800萬工程補助款的獎勵。

吳明昌說，這剛好是韓市長上任一年，路平成績的評比，因為這是108年整年的內政部對於道路養護、人行道無障礙環境等總評比的總成績。韓市長就任以來，對整個路平一向非常重視，包括人行環境、無障礙等養護，都很重視。