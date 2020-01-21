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過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

就要過年了，目前正是「兩大水果天王」蓮霧、蜜棗送禮的最旺季，今年因為過年比往年早，部分宅配從除夕就開始休假，為了讓客人準時拿到春節禮盒，這兩天不論是蓮霧或是蜜棗果農幾乎忙翻天，光是追貨就是一大挑戰，屏東縣高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，今年蜜棗因產期延後，過年又提前，年前真的追貨追到最高點。

但他也說，去年結果期受到氣候影響，部分蜜棗的產期延後，導致年前追貨追得緊，但有的果園得等到年後才進入盛產期，不但過年這一波沒賺到，又擔心年後需求量降低而價跌，不少果農倒是憂心不已。

屏東縣高樹鄉是蜜棗的故鄉，據縣統估計，在台灣，每兩顆蜜棗就有一顆來自屏東，其中屏東縣高樹鄉因氣候與土質都非常適合栽種，被喻為「經典的蜜棗專業生產區」，全鄉種植面積約300公頃。

棗農潘志民回鄉種蜜棗多年，蜜棗訂單年年都有成長，他表示，今年因為過年提前，蜜棗的產期又延後，等於壓縮了整個裝箱作業的時間，眼看宅配就要「封關」了，訂單還在「消化中」，為了讓消費者趕在過年前就能收到蜜棗禮盒，「真的是忙到人仰馬翻」。

除了蜜棗外，今年的蓮霧也一樣「紅不讓」，佳冬鄉農會總幹事林淑玲坦承，農會連日來天天趕工，除了每周銷往加拿大香港外，還有國內的訂單必需消化，因為過年時間比往年提早，「真的有點措手不及」，「全力趕單中」。

為了全力行銷屏東水果天王，屏東縣政府今年與全聯福利中心攜手推出「金牌果園」蜜棗產品，除了有精緻禮盒外，也有精美小包裝，符合現在小家庭的需求。

圖為屏東縣生產的高品質蜜棗。圖／屏東縣政府提供
圖為屏東縣生產的高品質蜜棗。圖／屏東縣政府提供
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今年因蜜棗產期延後，過年又提前，年前禮盒真的是追貨追到最高點。圖／屏東縣政府提供
今年因蜜棗產期延後，過年又提前，年前禮盒真的是追貨追到最高點。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣的蓮霧是過年送禮的熱門禮盒，佳冬鄉農會正忙著裝箱出貨。圖／佳冬鄉農會總幹事...
屏東縣的蓮霧是過年送禮的熱門禮盒，佳冬鄉農會正忙著裝箱出貨。圖／佳冬鄉農會總幹事林淑玲提供
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屏東縣政府香港加拿大

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