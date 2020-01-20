影／佛光山光照大千今晚試燈 「 大米」主燈喜氣亮相

佛光山光照大千活動，今晚試 燈。記者王昭月／攝影 分享 facebook 佛光山佛陀紀念館新春重頭戲「光照大千」祈福活動，今晚試燈綵排，炫麗的七彩雷射光束及燦爛的煙花，由佛光大佛延向夜空，帶來全場震撼，其中高達10米的主燈「大米」，也紅通通一身喜氣亮相，為迎接鼠年新春響起序曲。

結合科技聲大及璀燦煙火的佛光山「光照大千」活動，每年新春都備受期待，佛館紀念館今年元月25日起到2月9日，推出「光照大千」暨點燈祈福活動，每晚7點及8點兩個時段，各有主場及副場演出，今晚先行試燈，眾人讚嘆。

佛陀紀念館長如常法師表示，2020鼠年來到，佛館推出光照大千—大米小米迎新春。老鼠「大米」象徵帶來衣食無缺的豐收，將是今年佛館最亮眼的明星。

如常表示，光照大千點燈祈福活動裡，大家的眼睛可看見炫麗燈彩，耳朵聽到四季如春的音樂，感受年味的氛圍及四季的祝福，身體不自覺隨著音樂脈動。特別的是，現場大家將齊唱流行一時的「老鼠愛大米」，藉這首歌，希望傳達佛門的慈悲與愛，給一切眾生。