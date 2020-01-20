影／佛光山光照大千今晚試燈 「 大米」主燈喜氣亮相
佛光山佛陀紀念館新春重頭戲「光照大千」祈福活動，今晚試燈綵排，炫麗的七彩雷射光束及燦爛的煙花，由佛光大佛延向夜空，帶來全場震撼，其中高達10米的主燈「大米」，也紅通通一身喜氣亮相，為迎接鼠年新春響起序曲。
結合科技聲大及璀燦煙火的佛光山「光照大千」活動，每年新春都備受期待，佛館紀念館今年元月25日起到2月9日，推出「光照大千」暨點燈祈福活動，每晚7點及8點兩個時段，各有主場及副場演出，今晚先行試燈，眾人讚嘆。
佛陀紀念館長如常法師表示，2020鼠年來到，佛館推出光照大千—大米小米迎新春。老鼠「大米」象徵帶來衣食無缺的豐收，將是今年佛館最亮眼的明星。
如常表示，光照大千點燈祈福活動裡，大家的眼睛可看見炫麗燈彩，耳朵聽到四季如春的音樂，感受年味的氛圍及四季的祝福，身體不自覺隨著音樂脈動。特別的是，現場大家將齊唱流行一時的「老鼠愛大米」，藉這首歌，希望傳達佛門的慈悲與愛，給一切眾生。
除了光雕、煙火及燈光秀外，佛陀紀念館今年也在「解脫」與「自在」二區草地上，布置「吉祥家族」仿真動物。如常表示，包括大象、猴子、長頸鹿及熊貓等，全都茹素，溫馴可愛，叫聲充滿歡喜，呼應星雲大師倡議的闔家生命教育，這是佛光山寓教於樂的最佳註腳。造訪佛館的遊客，不經意抬頭一望，也許就能窺見可愛的猴子在招手。
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