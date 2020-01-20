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屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

東港東隆宮準備1萬份印有溫王爺的招財錢母紅包袋，大年初一在廟前發送。圖／本報資料...
東港東隆宮準備1萬份印有溫王爺的招財錢母紅包袋，大年初一在廟前發送。圖／本報資料照片
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農曆新年將至，屏東各地廟宇也將送出「發財金」讓民眾討吉利！屏東慈鳳宮媽祖廟推鼠年媽祖50元錢母，除夕起（24日）發放。屏東都城隍廟、東港東隆宮也準備1萬份發財金。另外，竹田農會則準備888瓶發財水，擺進金庫內聚財氣，初六（30日）上午發送，供民眾添財氣。

每年的除夕晚上，慈鳳宮外總是大排長龍，信徒除搶頭香到廟裡拜拜求平安外，媽祖錢母更是搶手。慈鳳宮媽祖廟鼠年媽祖錢母，將從除夕晚上11點開廟門後隨金香發放，其中，50元錢母限量8千個，廟方人員預估當天約2個小時左右就會發放完畢，另外，大年初一則發放10元的錢母共2萬2千枚。

慈鳳宮表示民眾只要購買金香，就能領到50元硬幣的媽祖錢母，每年都吸引了大批信徒前來拜頭香、拿錢母；廟方也舉行過平安橋的儀式，讓信徒迎好運、過好年。

另外，屏東都城隍廟將則在大年初四發放1萬份發財金，上午8點起供民眾索取；東港東隆宮則準備1萬份印有溫王爺的招財錢母紅包，初一上午9點在廟前發放；而民眾到東隆宮安太歲、點光明燈，更可獲得溫府千歲紀年金幣及銀幣，限量5千份，初三、初四有「開智慧儀式」，讓學子們能祈求新的一年學業進步、金榜題名。

竹田鄉農會也準備了888瓶「發財水」，搬進農會的金庫裡聚集財氣，初六上午8點開始發放，竹田鄉農會總幹事張志誠建議，可將發財水放在家中財位旺財，也可加在白米中煮成白飯，象徵「蒸蒸日上」，也可噴霧器中在家中各處噴灑，讓家中充滿財氣。

東港東隆宮準備1萬份印有溫王爺的招財錢母紅包袋，大年初一在廟前發送。圖／東港東隆...
東港東隆宮準備1萬份印有溫王爺的招財錢母紅包袋，大年初一在廟前發送。圖／東港東隆宮提供
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竹田農會準備888瓶發財水擺進金庫聚財氣，初六上午對外發放。圖／竹田農會提供
竹田農會準備888瓶發財水擺進金庫聚財氣，初六上午對外發放。圖／竹田農會提供
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屏東慈鳳宮準備50元、10元兩款錢母，每年都吸引民眾大排長龍。圖／屏東慈鳳宮提供
屏東慈鳳宮準備50元、10元兩款錢母，每年都吸引民眾大排長龍。圖／屏東慈鳳宮提供
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媽祖屏東發財金

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