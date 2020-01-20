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鐵達尼號經典畫面 金門船型堡重現

2020-01-20 19:29中央社 金門縣20日電

金門縣金沙鎮后扁海灘旁的E42據點，因碉堡造型像一艘戰艦，一般稱為「船型堡」。金...
金門縣金沙鎮后扁海灘旁的E42據點，因碉堡造型像一艘戰艦，一般稱為「船型堡」。金門國家公園管理處20日邀民眾春節期間來此暢遊，重現「鐵達尼號」經典畫面。中央社
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電影「鐵達尼號」經典畫面重現金門，金門國家公園管理處今天邀請民眾農曆春節期間走訪船型堡，除了在船首複製經典畫面，還可按讚打卡兌換彩繪明信片，更有機會獲得神秘禮。

位於金門縣金沙鎮后扁海灘旁的E42據點，因碉堡造型奇特，像一艘戰艦，一般稱為「船型堡」，是金門地區少見船體造型的軍事點。船型堡去年1月中旬開放，去年春節初一到初三吸引4373人次民眾造訪。

迎接農曆金鼠年，金門國家公園管理處再次推薦船型堡。在管理處處長曾偉宏帶領下，金門國家公園工作人員，下午化身「鐵達尼號」男女主角傑克和蘿絲，在船型堡船頭演出電影經典畫面，期盼吸引鄉親和旅客目光，讓船型堡成為春遊好去處。

金門國家公園管理處同時在船型堡外設置「愛上金門」打卡牆，歡迎民眾攜老扶幼按讚並拍照；內部打卡點，更備有不同拍照道具，民眾可以隨己所好持不同看板拍攝，尤其透過射口拍攝，更有不一樣的感覺。

曾偉宏表示，大年初一到初三，也就是25日到27日，現場提供解說導覽服務，民眾只要按讚打卡就可兌換限量彩繪明信片，並投入現場臨時設置的歐亞水獺郵筒。每天前100名寄出明信片的民眾，將獲得太陽鳥餐墊。

管理處工作人員在年後郵局營業後，將統一寄出民眾的明信片；確定收信人收到後，寄件人還可獲得神秘禮物。

金門國家公園鐵達尼號

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