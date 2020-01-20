屏東計程車春節加成每趟加收50 不跳表去年開罰18件

過年到，屏東縣計程車今年春節加成運價從今天起至29日止，每趟按表計費再加收50元。圖／本報資料照片 分享 facebook 過年到，屏東縣計程車今年春節加成運價從今天起至29日止，每趟按表計費再加收50元，另小黃公車則是除夕至初三停止服務，民眾出門務必再確認，另外如果遇到計程車未按表計費，縣府也提醒消費者記下車號及上車時間地點，向屏東監理站檢舉。

屏東監理站指出，屏東地區列管的計程車有424輛，依縣府公告，屏東地區的計程車起跳基本費是100元，1.5公里範圍內都以基本費計價，超過1.5公里者，每250公尺加收5元，不過不少民眾投訴，部分計程車並未按表計費，去年就開罰了18件，是歷年來最多。

縣府表示，春節假期，民眾利用計程車的機會大增，今年春節加成實施時間自今天起至29日，如果遇到不按表計費的狀況，請記下車牌、駕駛員姓名、上下車地點以及車資，向屏東監理站(08)766-6136或公路總局用路人中心0800-231-035申訴。

另外，屏東市區有5條小黃公車路線也可多加利用，週一至週五每日10班次，週六6班次，國定假日也有服務，春節期間只休除夕至初三（24日至27日），大年初四恢復服務，相關乘車資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網或台灣捷乘數位服務有限公司網站或洽服務電話07-5318555查詢。