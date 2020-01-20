親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

屏東計程車春節加成每趟加收50 不跳表去年開罰18件

2020-01-20 17:49聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

過年到，屏東縣計程車今年春節加成運價從今天起至29日止，每趟按表計費再加收50元...
過年到，屏東縣計程車今年春節加成運價從今天起至29日止，每趟按表計費再加收50元。圖／本報資料照片
分享
過年到，屏東縣計程車今年春節加成運價從今天起至29日止，每趟按表計費再加收50元，另小黃公車則是除夕至初三停止服務，民眾出門務必再確認，另外如果遇到計程車未按表計費，縣府也提醒消費者記下車號及上車時間地點，向屏東監理站檢舉。

屏東監理站指出，屏東地區列管的計程車有424輛，依縣府公告，屏東地區的計程車起跳基本費是100元，1.5公里範圍內都以基本費計價，超過1.5公里者，每250公尺加收5元，不過不少民眾投訴，部分計程車並未按表計費，去年就開罰了18件，是歷年來最多。

縣府表示，春節假期，民眾利用計程車的機會大增，今年春節加成實施時間自今天起至29日，如果遇到不按表計費的狀況，請記下車牌、駕駛員姓名、上下車地點以及車資，向屏東監理站(08)766-6136或公路總局用路人中心0800-231-035申訴。

另外，屏東市區有5條小黃公車路線也可多加利用，週一至週五每日10班次，週六6班次，國定假日也有服務，春節期間只休除夕至初三（24日至27日），大年初四恢復服務，相關乘車資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網或台灣捷乘數位服務有限公司網站或洽服務電話07-5318555查詢。

屏東縣政府計程車春節

延伸閱讀

防範武漢肺炎疫情 桃機春節加強邊境管制

六堆客家文化園區走春活動 邀民眾菸田聽音樂

全國電搶搭春節商機 掃除家電、娛樂3C都是熱...

桃園春節推交通懶人包 YouBike春節期間...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

憂心今年登革熱 韓國瑜：過年後預做準備

2020-01-20 15:42

與韓國瑜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 14:24

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

屏東各醫院春節門診公告 多家醫院設類流感門診

2020-01-20 10:14

偕里長發白米、寫春聯 秦詩雁展現深耕鳳山決心

2020-01-20 00:16

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40

1年10元租金 老市場變青創基地

2020-01-19 23:13

南迴草埔段若塞車 改走舊路線

2020-01-19 23:06

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

迎接春節 高雄有燈藝風采也有超萌玩偶

2020-01-19 21:32

澎湖幸福島嶼花海 浪漫迎春

2020-01-19 18:30

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

台灣基進發送「台派紅包」 籲民眾過年幫拉好友簽罷韓連署

2020-01-19 16:14

韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油

2020-01-19 13:51

2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里

2020-01-19 12:15

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

2020-01-20 16:51

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top