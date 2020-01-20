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六堆客家文化園區走春活動 邀民眾菸田聽音樂

2020-01-20 17:02中央社 屏東縣20日電

每年春節期間，六堆客家文化園區都會推出系列充滿年味的精彩活動，今年春節初一至初五系列活動有全台唯一的「菸田音樂會」，也有彩繪燈籠步道，摸彩天天送手機和小米手環。

客發中心主任何金樑表示，今年春節活動有全台唯一的「菸田音樂會」、「自然草園區環境劇場-六堆隨想曲」、「靚靚劇場-六堆奇緣」、「彩繪燈籠步道」和街頭藝人秀等。

何金樑表示，今年春節首次推出的「環境劇場」將邀請民眾席坐自然草園區，聆聽南台灣交響樂團帶來的悠揚樂曲，全台唯一的「菸田音樂會」將安排六堆客青新秀，在菸田中唱出新一代客家音樂，讓民眾回味早期客庄菸田。

另外，園區今年特別邀請在地內埔國小師生彩繪200多顆燈籠，設置專屬彩繪燈籠步道；傘架區主舞台邀請金鐘歌王李康雷、Acapassion人聲樂團、傳統藝陣和客家歌手-羅思容、彭佳霓等知名演藝人員獻藝。

園區指出，春節5天活動除每天提供免費祈福粄食、摸彩券和春聯好禮外，還有百元紅包抽抽樂，天天送出手機和小米手環，初五加碼抽雙門電冰箱。

園區內也推出伯公親子闖關活動，成功過關者即可獲得伯公鑰匙圈；還有一項是指定伯公圖像合影上傳至粉絲專頁，就能參加五星級住宿券和泡湯券的抽獎，相關活動歡迎上到六堆客家文化園區官網或臉書查詢。

春節客家文化

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