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憂心今年登革熱 韓國瑜：過年後預做準備

2020-01-20 15:42聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

春節將至，高雄市長韓國瑜下午到環保局北鳳山清潔隊慰問並發紅包。韓國瑜感謝環保局人員一年來的辛苦努力，但他擔心暖冬影響登革熱疫情，拜託衛生局、環保局，一過完春節，就要預做防登革熱的準備。

韓國瑜致詞表示，大家辛苦一年，讓高雄市能夠維護住環境的清潔，2019年一整年很多的觀光客、訪客，有的來逗留好幾天，有的可能當天往返，人流量愈來愈多、愈來愈大，環境的負擔就會愈來愈重，感謝環保局所有工作夥伴，讓高雄市的環境能打掃的乾乾淨淨。

韓國瑜接著說，去年登革熱，衛生局、環保局付出了非常辛苦的工作努力，最後還有請軍方幫忙，現在又是暖冬，所以今年的登革熱，他特別拜託衛生局、環保局，一過完春節後，就要預做防登革熱的準備。

韓國瑜說，像新加坡這麼乾淨的國家，去年一整年登革熱也好幾千例，菲律賓、印尼、馬來西亞都有，高雄去年把案例壓縮在一百之內、兩位數字，但他很擔心今年的登革熱，希望大家好好過一個新年後，一樣把環境工作整頓好，然後預做準備工作。到時候再請各區區長、各清潔隊，還有衛生局相關單位，一起來努力。

韓國瑜對環保局人員說，一個乾淨的城市，有賴於大家的辛苦跟市民朋友的配合，一定要讓高雄治安愈來愈好、環境愈來愈乾淨，各種各風景區的景點，讓大家來了以後會喜歡高雄，環保局每一個工作夥伴都是重要的生力軍，再次感謝大家辛苦了一年，期待未來的一年，也在大家的努力之下，高雄市給人永遠乾乾淨淨、漂漂亮亮的感覺。

有部分環保局人員領韓國瑜紅包時，高喊「市長加油！我們挺你！」韓國瑜聽了微笑以對。

不過對於媒體詢問的任何問題，包括國民黨中常會改革、作家苦苓發文及段宜康宣布不再參選等議題，韓國瑜均未回應，僅上車後表示「新聞界的好朋友辛苦了，謝謝」後離去。

高雄市長韓國瑜慰問環保局人員及發紅包。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長韓國瑜慰問環保局人員及發紅包。記者蔡孟妤/攝影
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高雄市長韓國瑜慰問環保局人員及發紅包。記者蔡孟妤/攝影
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韓國瑜登革熱

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