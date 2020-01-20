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偕里長發白米、寫春聯 鳳山秦詩雁展現深耕地方決心

2020-01-20 00:16聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

農曆春節將至，高雄鳳山區鎮東里里長張簡裕芳協同本屆參選立委的親民黨秦詩雁，19日上午在鳳邑福德宮前廣場舉辦「金鼠報喜、鎮東新春」活動，向民眾拜早年，並共襄盛舉捐贈白米給里內弱勢家庭。秦詩雁表示，這次到鳳山競選受到民眾的熱情支持，雖最後未能當選，仍會繼續深耕地方、回饋鄉親。

鎮東里人口約2600多人，緊鄰大東文化藝術中心，張簡裕芳自2010年開始擔任鎮東里長，任內曾爭取鎮東里第一個綠化公園，長期受當地里民肯定。張簡裕芳說，為感謝大家的支持與愛護，除了邀書法家現場揮毫、免費提供春聯給里民張貼、除舊佈新，也恭祝里民新春快樂！

秦詩雁表示，鎮東里內的鳳邑福德宮已有近250年歷史，是當地最古老的土地公廟。秦詩雁在選舉中曾提出「拚觀光」政見，要結合宮廟文化、串接大東藝術中心與衛武營周邊區域，打造鳳山特有的「宮廟藝術廊道」，成為新觀光特區，活絡地方文創、讓城區再生。透過今天的新春活動邁出選後地方經營的第一步，對秦詩雁來說，特別具有意義。

秦詩雁說，剛到高雄來選舉，難免被質疑是「外地人」、「選完就跑」，現在選舉結束，她仍積極投入地方事務，要向鳳山鄉親展現她深耕地方的決心。

參與本屆立委選舉的親民黨秦詩雁，過年前與鎮東里里長張簡裕芳舉辦新春公益活動，展現...
參與本屆立委選舉的親民黨秦詩雁，過年前與鎮東里里長張簡裕芳舉辦新春公益活動，展現選後深耕地方決心。圖／秦詩雁提供
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宮廟文化文創

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