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跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

高雄市長韓國瑜今與國安團隊道別。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今與國安團隊道別。圖／取自韓國瑜臉書
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高雄市長韓國瑜今晚臉書發文說，非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。今日正式離別，傷感不必多言，祝福各位未來事事順心，前途一片光明！

韓國瑜說，人生一期一會，他非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來日夜相處、同甘共苦，竟讓他錯以為人間已過數十載，默契不言而喻。

「今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。」時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，「你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！」

韓國瑜國安

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