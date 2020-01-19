跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

相關新聞
迎接春節 高雄有燈藝風采也有超萌玩偶2020-01-19 21:32
澎湖幸福島嶼花海 浪漫迎春2020-01-19 18:30
從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌2020-01-19 18:00
高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰2020-01-19 17:02
台灣基進發送「台派紅包」 籲民眾過年幫拉好友簽罷韓連署2020-01-19 16:14
韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油2020-01-19 13:51
2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里2020-01-19 12:15
影／韓國瑜視察果菜市場 民眾開心拿紅包2020-01-19 09:24
韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆2020-01-19 09:02
笆札筏布工坊 編織出一片天2020-01-18 23:51
口隘阿嬤 用咖啡沖泡新人生2020-01-18 23:47
勝利星村點燈 到眷村辦年貨2020-01-18 23:10
金門發放紀念酒 寒風中先排3小時2020-01-18 23:05
高雄房市熱？ 消保會：要貨比三家2020-01-18 23:04
好心橘／陪伴折翼天使 「空巢期」不寂寞2020-01-18 23:04
50年代林園第一個考上大學的女孩 徐慧姬80歲回鄉出書2020-01-18 21:31
影／高雄美濃花海喜迎春 將大地染成五彩繽紛2020-01-18 19:07
敗部復活！兩年前以97票落敗 他再戰屏東鄉長補選勝出2020-01-18 17:54
高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締2020-01-18 17:51
安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格2020-01-04 13:49
加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙2020-01-04 13:48
選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福2020-01-02 17:33
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
熱門文章
允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了2020-01-19 11:50
機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時2020-01-19 10:59
春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡2020-01-19 09:10
人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革2020-01-19 09:45
新北捷運環狀線今天開放試乘囉！沿線吃喝玩樂看過來2020-01-18 23:51
環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來2020-01-19 07:52
苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點2020-01-19 18:14
韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油2020-01-19 13:51
影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開2020-01-19 10:22
「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮2020-01-19 16:48
新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭2020-01-19 10:50
全台花況看過來！北台這裡櫻花大爆發 再不去就沒了2020-01-19 08:00
中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭2020-01-19 14:32
韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆2020-01-19 09:02
試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮2020-01-19 12:23
桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工2020-01-19 15:41
新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題2020-01-19 18:01
紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣2020-01-19 20:28
宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺2020-01-19 18:06
台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具2020-01-19 20:13
新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包2020-01-19 12:22
雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾2020-01-19 15:37
環狀線帶動房價上揚 國際飯店進駐2020-01-18 23:45
影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車2020-01-19 11:58
台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來2020-01-19 19:21
2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里2020-01-19 12:15
中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成2020-01-19 15:29
健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元2020-01-19 18:30
影／韓國瑜視察果菜市場 民眾開心拿紅包2020-01-19 09:24
「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人2020-01-19 19:31
影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口2020-01-19 17:04
影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長2020-01-19 17:11
過年花價漲1到2成 台北花市延長營業2020-01-19 00:01
跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流2020-01-19 22:40
過年漲價？洗車、洗髮取消優惠2020-01-18 23:56
內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名2020-01-19 14:30
台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係2020-01-19 19:33
梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開2020-01-19 19:01
從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌2020-01-19 18:00
埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年2020-01-19 18:05
留言