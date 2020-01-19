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迎接春節 高雄有燈藝風采也有超萌玩偶

2020-01-19 21:32聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

每年農曆春節，高雄燈會愛河兩側以光、動、聲的結合，構成燈山燈海的世界，吸引不少外地遊客觀賞。位在愛河畔的高雄翰品酒店搶在高雄燈會前，在飯店內展示大大小小、各式各樣的燈籠。點亮的燈籠與飯店挑高區的水池鏡面相映，將燈籠的美感展現的淋漓盡致。

高雄翰品酒店即日起於一樓舉行「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」展覽，燈籠展根據飯店內部空間的高低錯落、視覺藝術的效果量身打造；揉合傳統與創新，將古老工藝的燈籠透過時尚的表現形式，展現出一場獨具特色的燈光盛宴。

「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」即日起至6月30日於高雄翰品酒店一樓舉行，現場分有兩個展區。一樓客用電梯前採用燈籠傳統元素，主題為《幸福「籠」罩》，介紹燈籠的歷史與意義以及用法。另一展區在飯店的一樓挑高水池區，以《璀璨光影》為主題，運用了LED燈以及繁星牡丹、客家油桐花等夢幻時代感強的布匹製作成燈籠。

除了傳統的燈藝，也有可愛萌主到高雄，大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」快閃店。有三公尺高P助與五公尺高的粉紅兔兔裝置藝術，還有金元寶巨型粉紅兔兔卡哇伊扭蛋機，有趣又好玩。

卡娜赫拉的小動物新年限定粉絲見面會，1月19日要發紅包迎新年，2月1日會在大魯閣草衙道水驛廣場前蹦跳跳拜早年。

大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」快閃店。有三公尺高P助與粉紅兔兔裝置藝術，還有...
大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」快閃店。有三公尺高P助與粉紅兔兔裝置藝術，還有金元寶巨型粉紅兔兔卡哇伊扭蛋機，有趣又好玩。記者謝梅芬／攝影
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大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」快閃店。記者謝梅芬／攝影
大魯閣草衙道推出「卡娜赫拉鼠於妳」快閃店。記者謝梅芬／攝影
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高雄翰品酒店即日起於一樓舉行「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」展覽。記者謝梅芬／攝影
高雄翰品酒店即日起於一樓舉行「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」展覽。記者謝梅芬／攝影
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燈籠展根據飯店內部空間的高低錯落、視覺藝術的效果量身打造。記者謝梅芬／攝影
燈籠展根據飯店內部空間的高低錯落、視覺藝術的效果量身打造。記者謝梅芬／攝影
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燈會愛河

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