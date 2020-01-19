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為燈會籌辦歷程出書 潘孟安：打造屏東品牌

2020-01-19 19:50中央社 屏東縣19日電

2019台灣燈會在屏東，屏東縣政府今天出版「從問號到驚嘆號」燈會專書。縣長潘孟安今天在新書分享會說，選擇出書不是為了掌聲，而是「自已找碴」，檢討後反省，進而打造「屏東品牌」。

在誠品書局屏東店舉行的簽書會，下午3時開始，前1小時就已湧進超過百位熱情民眾進場，長達1小時的分享，說到精采處也博得台下滿堂喝采。簽書人潮大排長龍，大家也把握難得機會，開心與潘孟安合影。

潘孟安表示，經過一年沉澱與抽絲剝繭，才完成「從問號到驚嘆號」，理出其中17條軸線，彙集數百個故事與照片，從硬體、交通、文化、藝術、行銷等各方面，紀錄這場屏東獨一無二的經驗。

「燈會最美的風景，是一個個無名的幕後英雄」潘孟安強調，承辦一場台灣燈會本身就是不可能的任務，縣府團隊全部上陣，將一連串的問號，逆轉勝變成令人驚嘆的真實經驗，讓屏東成為最閃耀的品牌。

潘孟安說，「我屏東我驕傲」這句話，不是終點，反而更像是全新的開始，這本書是獻給參與燈會的無名英雄，透過書上的彼此看見，相互提醒，讓每一個想打破自己，挑戰自己的人，提供一面觀看的鏡子，讓台灣繼續滾動下去。

屏東縣政府今天也特別邀請從全身名牌的貴婦變成走上街頭的社運人士、「戰鬥媽媽」王南琦來「踢館」，舉辦一場前所未有的對談。一位是率領紅色鋼鐵人的第一名指揮官，一個是挺生態、護食材的戰鬥媽媽，兩個馬牛不相及的人，卻因燈會在「空中」結緣，透過對談，傾聽觀眾視角的驚嘆號和問號，並在其中找到更多創新與行動的可能。

屏東縣政府台灣燈會潘孟安

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