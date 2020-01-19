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天菜主廚羅平在熱博 屏東限定美味料理飄香

2020-01-19 19:50中央社 屏東19日電

屏東熱帶農業博覽會熱鬧開園，今天邀請知名天菜主廚羅平與屏東縣副縣長吳麗雪搭檔，以農村再生社區在地獨特農漁產為食材，製作「健康蔬果醋沙拉」、「牛蒡龍膽石斑魚湯」兩道美味料理。

屏東熱帶農業博覽會的農村再生區展售歷年來成果，其中有11個社區展售一級生鮮產品，蔬果、漁產、加工食品種類豐富。吳麗雪帶領羅平一同到農村再生區選購所需食材，由九如後庄社區的泰國蝦及小黃瓜，里港塔樓社區的蜜棗乾，內埔東片社區的火龍果、鳳梨及蓮霧，內埔北巷社區的水果醋，九如過田社區的檸檬汁，以及鹽埔新圍社區的番茄雀屏中選。

在二人巧手下完成滿足視覺及味覺的健康蔬果醋沙拉；第二道料理的牛蒡龍膽石斑魚湯，則挑選枋寮新龍社區的龍膽石斑鮮魚片及新鮮魚丸，挑戰將原本難以處理的海鮮料理，5分鐘內端上桌。

吳麗雪表示，農再社區在農村再生專案推動辦公室的輔導下，逐年有新產品的產出，例如枋寮新龍社區的龍膽石斑魚片、龍虎斑料理包，佳冬塭豐社區的午仔魚一夜干等。還可選購當季農漁產，像是九如過田社區的檸檬，內埔東片社區的火龍果、蓮霧、鳳梨，里港塔樓社區的蜜棗。

另外，在熱博農再區，累了不妨歇歇腳，來杯德文咖啡或北巷檸檬酵素，搭配三地門德文社區的小米甜甜圈、內埔隘寮社區的黃荊熱狗堡、鹽埔新圍社區的野薑花酥或枋寮新龍社區的魚鱗膠原蛋白冰淇淋，都是不錯選擇。

2020屏東熱帶農業博覽會期間（1/18至2/9），在農村再生區匯集屏東優質農漁產品，年節將屆，社區的生鮮農漁產、快速便利烹調食品，還有自用送禮兩相宜的禮盒，歡迎民眾過年走春時一併打包帶走。

屏東縣農村再生火龍果

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