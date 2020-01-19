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澎湖幸福島嶼花海 浪漫迎春

2020-01-19 18:30聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

迎接鼠年新春，澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀已經開放，2.5公頃的花海，種植9種顏色的矮牽牛花，花團錦簇。澎湖縣政府邀請民眾闔家走春。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖休憩園區占地60公頃，除林蔭大道外，今年的花田，以矮牽牛花搭配 圓柏、銀葉菊、羽葉薰衣草、鼠尾草、金露花、變葉木、白紋草及威氏鐵莧等觀賞性草花及灌木，目前百花盛放，現場並有裝置LED燈光的竹編造景，入夜構成美麗夜景。

澎湖地區雨水易蒸發，花卉種植不易澎湖休憩園區能種出美麗花海，堪稱奇景，是民眾走春「必賞」的勝地。

澎湖幸福島嶼即日起開放到4月底，農漁局表示，活動期間會進行道路交通管制，禁止汽、機車入內，以維護遊園民眾的用路安全。

澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀，並設有裝置LED燈光的竹編造景，構成美麗夜景。...
澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀，並設有裝置LED燈光的竹編造景，構成美麗夜景。 圖／澎湖縣政府提供
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迎接鼠年新春，澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀已經開放。圖／澎湖縣政府提供
迎接鼠年新春，澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀已經開放。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖福島花田

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