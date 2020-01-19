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高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

全國最大的高雄杉林區花海今天開園，花田總面積達31公頃，分5大花區，「金招牌」向日葵花迎著陽花奮力綻放，每朵都開得比孩童的臉還大。數萬株向日葵組成的「葵花圖騰」，穿梭其中成為饒富童趣的迷宮，從空中鳥瞰則呈現「2020 I◎30」密碼，與「我愛杉林」諧音，規模居全國之最。

「花現幸葫」2020年杉林區農特產品及葫蘆藝術行銷推廣暨春節花海活動今天啟動，由杉美路起共分為「月光」、「月眉」、「永齡農場」、「新庄幸福」和「杉林大橋」5大花區，種植向日葵、波斯菊、百日草，交織成五顏六色的花帶，浪漫百分百。

開園典禮嘉賓雲集。高雄市政府民政局長曹桓榮特別表示，杉林區今年與日月光集團簽訂MOU打造智慧化城市，將與在地農特產品結合，打響高雄後花園的招牌。

葵花迷宮在眾所期待中啟用，吸引大批民眾入內遊賞，小朋友們興高采烈地在花間奔跑，情人們則不停拍照，留下浪漫身影。

農曆春節即將到來，民眾到杉林賞花之外，還可順遊大愛園區、日光小林、黃家伙房、真福山，也能到新春市集採買在地品質優良的農特產品。

杉林區公所表示，大愛園區的葫蘆藝術展到2月28日止，另活動期間遊客只要上傳花海美照到臉書官網「杉林花海」打卡按讚，經服務台驗證就送咖啡券，每天限量100杯。

高雄杉林花田廣植浪漫的波斯菊。記者王昭月／攝影
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不少民眾在葵花迷宮裡捕捉最美的鏡頭。記者王昭月／攝影
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葵花迷宮中，有隻喜氣的大紅鼠矗立，象徵鼠年到。記者王昭月／攝影
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情侶們在浪漫花海間，留下美麗的身影。記者王昭月／攝影
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高雄杉林花海，「金招牌」的向日葵花開燦爛。記者王昭月／攝影
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葵花迷宮裡藏「彩蛋」，各式姿態的稻草人裝置藝術，成為拍照最佳熱點。記者王昭月／攝...
葵花迷宮裡藏「彩蛋」，各式姿態的稻草人裝置藝術，成為拍照最佳熱點。記者王昭月／攝影
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小朋友們在葵花迷宮盡情奔。記者王昭月／攝影
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