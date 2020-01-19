高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

全國最大的高雄杉林區花海今天開園，花田總面積達31公頃，分5大花區，「金招牌」向日葵花迎著陽花奮力綻放，每朵都開得比孩童的臉還大。數萬株向日葵組成的「葵花圖騰」，穿梭其中成為饒富童趣的迷宮，從空中鳥瞰則呈現「2020 I◎30」密碼，與「我愛杉林」諧音，規模居全國之最。

「花現幸葫」2020年杉林區農特產品及葫蘆藝術行銷推廣暨春節花海活動今天啟動，由杉美路起共分為「月光」、「月眉」、「永齡農場」、「新庄幸福」和「杉林大橋」5大花區，種植向日葵、波斯菊、百日草，交織成五顏六色的花帶，浪漫百分百。

開園典禮嘉賓雲集。高雄市政府民政局長曹桓榮特別表示，杉林區今年與日月光集團簽訂MOU打造智慧化城市，將與在地農特產品結合，打響高雄後花園的招牌。

葵花迷宮在眾所期待中啟用，吸引大批民眾入內遊賞，小朋友們興高采烈地在花間奔跑，情人們則不停拍照，留下浪漫身影。

農曆春節即將到來，民眾到杉林賞花之外，還可順遊大愛園區、日光小林、黃家伙房、真福山，也能到新春市集採買在地品質優良的農特產品。