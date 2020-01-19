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台灣基進發送「台派紅包」 籲民眾過年幫拉好友簽罷韓連署

2020-01-19 16:14聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

因應罷韓二階段連署將在大年初五（1月29日）登場，台灣基進在過年前一個周末下午，推出「捐百元送台派立場紅包袋」活動，由台灣基進輿情部副主任張博洋、成令方教授及陳冠榮醫師等，邀支持者來領手做春聯及「守護台灣 」、「光復高雄」、「台灣獨立」三款紅包袋，有上百位民眾到場排隊搶領。

陳冠榮也舉起「二階罷免志工招募」的看板走入排隊人龍中，鼓勵民眾用手機掃QR Code，加入志工行列。

張博洋打趣說「很多民眾過年最痛苦的就是要跟韓粉坐在一起吃年夜飯」，像他父親票投韓國瑜，政黨票就給基進，一票換一票，不過選完大家共同目標就是保護台灣，讓這個年過更好，所以領到紅包的民眾可想一下要給出哪個紅包，邀請他來光復高雄、守護台灣。

成令方說，年夜飯是修復大家關係的場合，她呼籲民眾，大家要笑嘻嘻不能講壞話，但一定要請對方來參加罷韓連署，連署期間每天至少要蒐集5千5百份，所以請大家跟朋友拜年時，都要邀請罷韓，凝聚大家、拉關係，等一開始罷韓就要很多人來簽名。

擔任罷韓領銜人的陳冠榮說，今天已宣告罷韓將從大年初五開始，他要大家回去「誘拐」一下爸媽，嘴甜一點，紅包多包一點給爸媽，請他們「簽這張連署書，照顧您下半輩子」，也不要因政治理念打壞與家人的關係，家人才是一輩子的陪伴。

現場也有民眾問，如果第一階段已有簽了同意書，第二階段還是要出來簽嗎？張博洋也回答說，第一階段簽完、第二階段還是要簽，大年初五就要開始連署，他開玩笑說，「大家過年幾天可好好休息、拉好朋友，初五一到，就要像僵屍一樣衝出來簽連署哦！」

台灣基進張博洋（左起）、成令方及陳冠榮今舉行「捐款送台派紅包」新春活動，吸引超過...
台灣基進張博洋（左起）、成令方及陳冠榮今舉行「捐款送台派紅包」新春活動，吸引超過百位支持者到場大排長龍排隊領取。記者蔡容喬／攝影
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台灣基進陳冠榮醫師（左）舉起「二階罷免志工招募」的看板走入排隊人龍中，鼓勵民眾用...
台灣基進陳冠榮醫師（左）舉起「二階罷免志工招募」的看板走入排隊人龍中，鼓勵民眾用手機掃QR Code，加入志工行列。記者蔡容喬／攝影
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台灣基進張博洋（右）、成令方（左）發送紅包給大排長龍的支持群眾。記者蔡容喬／攝影
台灣基進張博洋（右）、成令方（左）發送紅包給大排長龍的支持群眾。記者蔡容喬／攝影
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罷韓紅包台灣基進

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