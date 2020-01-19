台灣基進發送「台派紅包」 籲民眾過年幫拉好友簽罷韓連署

因應罷韓二階段連署將在大年初五（1月29日）登場，台灣基進在過年前一個周末下午，推出「捐百元送台派立場紅包袋」活動，由台灣基進輿情部副主任張博洋、成令方教授及陳冠榮醫師等，邀支持者來領手做春聯及「守護台灣 」、「光復高雄」、「台灣獨立」三款紅包袋，有上百位民眾到場排隊搶領。

陳冠榮也舉起「二階罷免志工招募」的看板走入排隊人龍中，鼓勵民眾用手機掃QR Code，加入志工行列。

張博洋打趣說「很多民眾過年最痛苦的就是要跟韓粉坐在一起吃年夜飯」，像他父親票投韓國瑜，政黨票就給基進，一票換一票，不過選完大家共同目標就是保護台灣，讓這個年過更好，所以領到紅包的民眾可想一下要給出哪個紅包，邀請他來光復高雄、守護台灣。

成令方說，年夜飯是修復大家關係的場合，她呼籲民眾，大家要笑嘻嘻不能講壞話，但一定要請對方來參加罷韓連署，連署期間每天至少要蒐集5千5百份，所以請大家跟朋友拜年時，都要邀請罷韓，凝聚大家、拉關係，等一開始罷韓就要很多人來簽名。

擔任罷韓領銜人的陳冠榮說，今天已宣告罷韓將從大年初五開始，他要大家回去「誘拐」一下爸媽，嘴甜一點，紅包多包一點給爸媽，請他們「簽這張連署書，照顧您下半輩子」，也不要因政治理念打壞與家人的關係，家人才是一輩子的陪伴。