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韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油

2020-01-19 13:51聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄巿長韓國瑜今天近中午到中正高工籃球場出席「寒士吃飽30」活動，致詞時祝福台下獨居長輩、單親家庭及所有寒士朋友們有個快樂的圍爐，預祝新的一年一切平安、美好，並頒發感謝狀給捐助寒士尾牙的策略聯盟單位，感謝800多位志工朋友的協助，台下不少民眾對韓國瑜喊「市長加油！」

韓國瑜表示，由創世基金會等團體舉辦的寒士尾牙吃到飽，已經有30年歷史，讓單親家庭、獨居長者及弱勢者和家屬來此圍爐，也非常感謝社會各界的愛心及志工朋友的協助，今全國有4千桌、4萬位寒士朋友一起用餐，迎接快樂的新年。

創世基金會表示，窮苦人生活困頓，過年期間更顯淒苦，為關心寒士，創世、人安、華山基金會策略聯盟，在除夕前舉辦寒士尾牙，席開280桌，約有近3千名寒士享宴，並全台同步在台北、基隆、桃園、新竹等共15縣市開桌4070桌，包括寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩等近4萬人參與，超過5千位義工投入服務。

今年來參加尾牙的小華哥哥，弟弟是植物人，去年初弟弟和父親相繼過世，他整理一批物資歸還給創世社工，希望能轉送給需要的人，離去前他問社工一句「小華和爸爸都離開，我們還能坐在尾牙桌吃團圓飯嗎？」社工再度邀請他參加今年尾牙，允諾「團圓不會少了你們！」

家住前鎮的70歲施阿嬤，40多年來長期照顧因工作意外導致下半身癱瘓的先生，去年更跟著先生一起吃尾牙為陸，但因先生後來發生交通意外遭截肢，多次進出加護病房，糖尿病傷口難癒合，因自己身體與年紀無力照顧，只能將老伴安置在養老院，今年剩下施阿嬤孤身一人參加尾牙圍爐，在華山基金會陪伴下溫暖過年。

高雄市長韓國瑜出席「寒士吃飽30」活動，現場席開280桌，約3千人出席。記者蔡容...
高雄市長韓國瑜出席「寒士吃飽30」活動，現場席開280桌，約3千人出席。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（右二）出席「寒士吃飽30」活動，祝福出席圍爐的獨居長輩、單親家庭...
高雄市長韓國瑜（右二）出席「寒士吃飽30」活動，祝福出席圍爐的獨居長輩、單親家庭及所有寒士朋友們有個快樂的新年。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（右四）出席「寒士吃飽30」活動，祝福台下獨居長輩、單親家庭及所有...
高雄市長韓國瑜（右四）出席「寒士吃飽30」活動，祝福台下獨居長輩、單親家庭及所有寒士朋友們有個快樂的圍爐，也頒發感謝狀給善心團體，感謝他們讓寒士圍爐能年年舉辦。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（左）出席「寒士吃飽30」活動，祝福出席圍爐的獨居長輩、單親家庭及...
高雄市長韓國瑜（左）出席「寒士吃飽30」活動，祝福出席圍爐的獨居長輩、單親家庭及所有寒士朋友們有個快樂的新年。記者蔡容喬／攝影
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