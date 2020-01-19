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2020全中運將在屏東登場 南北場館相距98公里

2020-01-19 12:15聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

2020全國中等學校運動會今年4月將在屏東登場，估計約有16000多位選手及教練參加這場運動盛會，屏東縣政府已在全縣13鄉鎮規畫18個場館，南北場館相距98公里，考驗觀眾移動力，也是屏東的一大特色，部分場館2月中旬就會陸續啟用，縣府並把今年定為運動年，一整年都有豐富的全民體育活動。

屏東縣自85年舉辦過台灣區運後，已經30多年沒有舉辦過全國性的大型運動比賽，這次為迎接全中運，縣府不但大手筆整修體育館，同時斥資2億多元整修各比賽場館，預計2月中旬，隨著桌球、羽球及網球等全中運會前賽登場，各場館也將陸續啟用，體育發展中心主任許沛祥表示，目前場館進度均在掌握中。

屏東縣地形狹長，為了讓全縣都能參與，今年縣府在13個鄉鎮規畫18個比賽場館，最北的在大仁科技大學，最南在恆春工商，兩地相距98公里，縣府已考規畫接駁車，方便觀眾移動；至於選手及教練，多半住選擇住宿在場館附近，目前4月間場館附近的主要旅館均已客滿。

屏東縣政府今天在屏東公園舉行「屏東動起來」記者會，以「青春躍動、活力屏東」做為主題，推出各項運動攤位，供民眾體驗；屏東長潘孟安表示，今年是屏東運動年，除了全中運外，由屏東縣政府主辦的體育活動包括馬拉松路跑、六堆運動會、單車活動、長青運動會、健康瘦好驕傲、部落離島社區健走、三對三街頭籃球賽、普及化運動(大隊接力、樂樂棒球足球、創編健身操)、縣運暨公教運動會、中小學運動會及幼兒運動會等，一整年都熱鬧滾滾，也呼籲全民動起來。

2020全國中等學校運動會今年4月將在屏東登場，屏東縣府把今年定為屏東運動年，今...
2020全國中等學校運動會今年4月將在屏東登場，屏東縣府把今年定為屏東運動年，今天上午在屏東公園還設有多個運動攤位，屏東縣長潘孟安（左後一）親自下場體驗。記者翁禎霞／攝影
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2020全國中等學校運動會今年4月將在屏東登場，屏東縣府把今年定為屏東運動年，今...
2020全國中等學校運動會今年4月將在屏東登場，屏東縣府把今年定為屏東運動年，今天上午在屏東公園還設有多個運動攤位，屏東縣長潘孟安（左一）親自下場體驗。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府體育潘孟安

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