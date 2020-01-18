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日本田徑足球教練團來台辦學童冬令營 中日雙語教學

2020-01-18 21:45聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

由高雄市政府教育局指導，台灣思動邦有限公司主辦、後勁國小協辦的「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」，今、明兩天在後勁國小舉行，邀請日本沖繩體育國家代表隊足球專業訓練教練來台，也免費提供偏鄉學子參加，全程以雙語教學，由文藻大學學生協助翻譯。小學員們學習如何正確訓練跑步，鍜鍊體能柔軟度，玩鬼抓人很開心。

台灣思動邦公司還安排日本沖繩文化及觀光講座，讓高雄小朋友們除了運動之外，也能更進一步了解沖繩文化，學習沖繩相關知識。足球冬令營課程中，以雙語融入足球教學與生活互動。

冬令營的田徑－跑步教室，由過去曾獲得世界大師田徑錦標賽冠軍選手所創立「沖繩田徑CLUB（運動員工房）」成員，擔任指導教練。足球教室由FC琉球的球員擔任指導教練，FC琉球為隸屬於日本職業足球聯賽「J.League」的職業足球隊。本次課程中教練全程以日文上課，配合文藻大學的日文系學生在旁協助翻譯，帶來最原汁原味的足球訓練方式。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，教育局全力支持Sports Camp JAPAN的雙語營計畫，擴大舉行雙語足球冬令營活動項目，另補助16名偏遠學校的孩子們，能下山參與此次雙語足球冬令營，希望高雄市的學生能共同以健康運動，體驗沉浸式日語學習環境。

「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教...
「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教練與小學員們互動。圖／高雄市教育局提供
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「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教...
「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教練與小學員們互動。圖／高雄市教育局提供
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「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教...
「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行，教練與小學員們互動。圖／高雄市教育局提供
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「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行。圖...
「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」在後勁國小舉行。圖／高雄市教育局提供
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足球沖繩教育局

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