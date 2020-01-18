日本田徑足球教練團來台辦學童冬令營 中日雙語教學

由高雄市政府教育局指導，台灣思動邦有限公司主辦、後勁國小協辦的「2020 Sports Camp JAPAN雙語足球冬令營」，今、明兩天在後勁國小舉行，邀請日本沖繩體育國家代表隊足球專業訓練教練來台，也免費提供偏鄉學子參加，全程以雙語教學，由文藻大學學生協助翻譯。小學員們學習如何正確訓練跑步，鍜鍊體能柔軟度，玩鬼抓人很開心。

台灣思動邦公司還安排日本沖繩文化及觀光講座，讓高雄小朋友們除了運動之外，也能更進一步了解沖繩文化，學習沖繩相關知識。足球冬令營課程中，以雙語融入足球教學與生活互動。

冬令營的田徑－跑步教室，由過去曾獲得世界大師田徑錦標賽冠軍選手所創立「沖繩田徑CLUB（運動員工房）」成員，擔任指導教練。足球教室由FC琉球的球員擔任指導教練，FC琉球為隸屬於日本職業足球聯賽「J.League」的職業足球隊。本次課程中教練全程以日文上課，配合文藻大學的日文系學生在旁協助翻譯，帶來最原汁原味的足球訓練方式。