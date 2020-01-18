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50年代林園第一個考上大學的女孩 徐慧姬80歲回鄉出書

2020-01-18 21:31聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

民國50年代高雄縣林園鄉第一個考上大學的女孩徐慧姬，80歲時回到故鄉，在高雄市立圖書館林園分館發表人生故事《昂揚挺立徐慧姬傳記》，由作家凌煙執筆，邀大家來欣賞「徐慧姬80回顧生命故事展」。

80歲徐慧姬，從小受父親徐番邦的嚴格家訓，以及母親徐黃一忍身教，一輩子刻苦耐勞，堅持不服輸。年輕時是位舞蹈家，1963年在舞蹈表演場合中，邂逅了當時在台灣任職美國空軍中文翻譯官康威廉，經過四年努力追求，終贏得佳人芳心。

徐慧姬1967年在台北結婚嫁給美國人康威廉，隔年移民美國定居，美國俄亥俄州辛辛那提市擔任中文教師近22年，1995年榮獲全美教授外國語文教師資優獎。旅美50年，徐慧姬在美國的生活勤儉、打拚、努力學習，並不忘積極宣揚中國文化，在美國拿到體育及諮商雙碩士。林園故鄉一直縈繞在她心中，還捐贈林園圖書館一座「闔家讀書趣」大型景觀藝術。

先生7年前病逝，徐慧姬每年如侯鳥般，於美國天冷時節，回到故鄉林園，精進繪畫技巧並學習攝影和書法，藉以轉移悲傷情懷，並在林園圖書館開成果展。她很感謝故鄉的溫暖，並分享自己的人生故事。

「徐慧姬80回顧生命故事展」即日起在林園圖書館展出至3月15日。林園圖書館主任李文娟表示，人生的機遇，充滿一種奇妙的緣份，徐老師豐富且傳奇的生故事，一生勇於追求自己的理想，無畏懼挑戰，動、靜藝術帶給她精彩一生，更帶給身邊的人無數的愛、美好與幸福。

徐慧姬（前右）和林園圖書館故事媽媽志工們合照。圖／林園圖書館提供
徐慧姬（前右）和林園圖書館故事媽媽志工們合照。圖／林園圖書館提供
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徐慧姬（左一）在「80回顧生命故事展」會場導覽。圖／林園圖書館提供
徐慧姬（左一）在「80回顧生命故事展」會場導覽。圖／林園圖書館提供
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徐慧姬80歲時回到故鄉，在高雄市立圖書館林園分館發表人生故事《昂揚挺立徐慧姬傳記...
徐慧姬80歲時回到故鄉，在高雄市立圖書館林園分館發表人生故事《昂揚挺立徐慧姬傳記》。
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圖書館空軍

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