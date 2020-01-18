影／高雄美濃花海喜迎春 將大地染成五彩繽紛

農曆春節腳步接近，高雄美濃廣達29公頃的花田已陸續綻放迎春，泰安路主場區，各種顏色花朵映著青山將大地染成五彩繽紛，如詩如畫，開園首日即吸引大批遊客深入花間獵影。

美濃花海彩繪大地活動是每年新春重頭戲，今年美濃中山路到泰安路間廣植29公頃的花田，除迎風搖曳的波斯菊外，還有五顏六色的百日草，敬字亭附近更首度試種萬壽菊，一年比一年有看頭。

美濃花海今天正式開園，推出「「花開好樂賞花區」、「美濃心樂園裝置藝術」、「稻美濃自由行」、「百人藝術稻草創作」及「新春一條街」等系列活動。

開園活動安排有精彩客家藝文表演、花田市集、自由行導覽、百人藝術稻草創作及社區漫遊等活動，其中稻草DIY最夯，大人小孩攜手紮出各式稻草人，體驗昔日鄉間野趣。

今年美濃共分4大花區，由旗山進入美濃，從中山路走到泰安路，沿途能將花海美景盡收眼底。「金艷迎賓」種有0.5公頃的萬壽菊，金黃與深橘花朵交織，搭配迷你版瀰濃東門樓與庄頭龍貓巴士裝置藝術，成為拍照打卡的熱點。

沿中山路經過廣善堂牌樓左轉即來到「田園樂章」花區，這裡種有各種色彩的百日草與波斯菊，色彩層次豐富。沿著水圳往自強夜市兩側的向日葵、百日草與波斯菊，則與月光山下的夥房、水圳及白玉蘿蔔、橙蜜香番茄、紅豆、南瓜、辣椒等作物共譜成田園交響樂章。

敬字亭的「逕自美麗」花區，種有3000坪橙黃色萬壽菊，鄰近美濃湖的泰安路「彩繪大地」花區，占地4公頃，各色的百日草與波斯菊繽紛交錯，花間還有高達5米的迷你版東門樓及地中海風的藍白風車，遊客瘋狂取鏡。