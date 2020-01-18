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高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締

2020-01-18 17:51聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局科技執法增加1處路口，在台88線快速道路高架橋下的鳳山區鳳頂路與過埤路口，已設妥「多向違規監測系統」，逕行取締闖紅燈及違規右轉，並在機車道旁增加語音提醒功能，一旦系統設備偵測到快車道車輛右轉，即顯示字幕及播放語音，提醒機車騎士注意，避免車禍發生。

高雄市警方設置的科技執法功能，包括在鳥松區松藝路、內門區高182線中埔頭路段，設「區間平均速率監測系統」、在左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口及鳳山區鳳頂路與過埤路口，設「多向違規監測系統」。

高雄市警交通大隊逕舉組長黃禮文表示，由於台88快速道路橋下常有大型車輛往來，在鳳頂路和過埤路常因車輛下匝道違規右轉或闖紅燈，或大型車在快車道或下匝道右轉，出現「內輪差」的危險狀況，常與平面道路直行的汽機車行發生車禍，才決定選擇這路口，除了現有固定式測照設備，另建置「路口多向違規監測系統」。

據高雄市警交通大隊統計，鳳頂路與過埤路口在2018年至去年就發生84件車禍，造成46人受傷。這路口新設「多向違規監測系統」，1月31日以前是宣導期，2月1日起就上線執法，取締車輛闖紅燈及不依號誌指示行駛。

在鳳頂路與過埤路口的新設系統，還有新功能。就是在機慢車道設LED屏幕及廣播設備，一旦系統偵測到車輛進入路口範圍，除了屏幕會顯示「注意左方來車」，同時播放「左有違規車輛，請小心駕駛；注意左方來車」等語音廣播，提醒機車騎士注意來車，避免發生車禍。

高雄鳳山新設的科技執法系統，為機車族提供字幕及廣播提醒功能。記者林保光／翻攝
高雄鳳山新設的科技執法系統，為機車族提供字幕及廣播提醒功能。記者林保光／翻攝
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高雄市警局科技執法，在鳳山鳳頂路與過埤路口設新系統，取締交通違規。記者林保光／翻...
高雄市警局科技執法，在鳳山鳳頂路與過埤路口設新系統，取締交通違規。記者林保光／翻攝
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車禍高雄市車道

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