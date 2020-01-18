快過年！昇恆昌邀書法大師寫春聯 免費送民眾引迴響

農曆春節即將到來，昇恆昌及金坊免稅商店為回饋金門鄉親，今天特別與中華書道學會合作在金湖廣場舉辦「2020春鼠迎新揮毫活動」，現場邀請７位傳統書法大師於現場即興揮毫寫春聯及鼠年陶瓷吸水杯墊，帶給造訪金門的旅客及在地鄉親除了喜獲墨寶，書法大師還因應鼠年為主題創造許多應景趣味春聯，為現場增添許多趣味及喜氣，現場吸引不少消費者排隊領取春聯。

寫春聯、貼春聯是中國農曆新年的傳統文化，不過因為平時工作過於忙碌及科技的不斷進步，傳統的手寫春聯已大多數被精美的印刷科技取代，下週就是春節，昇恆昌特別舉辦應景的「2020春鼠迎新揮毫活動」，發揚由大師揮毫寫書法，透過春聯上的吉祥話表達祈福之意，金門鄉親也開心的表示，每年昇恆昌都會舉辦春節揮毫活動，邀請書法老師來幫民眾客製春聯，還會因應每年生肖創作出趣味的春聯，最重要還有機會抽大獎，真的是揪甘心。

此次，也推出鼠年陶瓷吸水杯墊，民眾可請書法名師客製題字或自己DIY設計，更能與財神爺合照添好運，拍照上傳臉書還能參加抽獎，最大獎為價值1980元昇恆昌獨家銷售的「2020鼠年祈旺鼠瓷罐禮盒」。