沈睡的「巨鮪來富」醒了 入夜閃耀勾起燈會時的悸動

2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區結合海陸空3D展演和絢麗燈飾，有網友大讚是「史上最美燈會」，燈會落幕後，包括主燈「巨鮪來富」在內的多座特色燈保留做為觀光亮點，不料BOT廠商宣布終止契約，打亂點亮計畫；鵬管處月前完成「巨鮪來富」結構強化並重新點亮，入夜後紅、金、綠、藍色漸層式顏色變化，讓人重溫燈會時的感動，由於BOT廠商封閉原燈區入口，只能遠觀。

去年台灣燈會在屏東，東港燈區「巨鮪來富」主題燈呈現在地特色閃耀的開燈秀、台灣首次INTEL無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，有民眾大讚史上最美；燈會結束後，包括主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」，和「點亮屏安」恆春城門、光耀三十燈區「生命之書」、獲義大利國際設計大獎賽提名入圍的海底世界燈區「珊瑚之心」，及鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼「海之女神」，都原地保留，成為大鵬灣的觀光新亮點和地標。

台灣燈會落幕後，鵬管處接獲不少民眾反映，燈會那份美麗和感動更讓人無法忘懷，希望持續點亮，鵬管處也和負責營運管理BOT廠商協調點亮計畫，沒想到，BOT廠商去年7月發布新聞指鵬管處違反契約應盡義務，未見積極改善，無法再合作，已於3月13日終止雙方契約，包括全台唯一經過FIA認證G2等級的大鵬灣賽道賽車場、東方酒店全部停業，仲裁期間，也派保全封閉原燈會區出入口。