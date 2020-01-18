親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

看過來！109年大學學測 國文寫作參考解答

館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

沈睡的「巨鮪來富」醒了 入夜閃耀勾起燈會時的悸動

2020-01-18 16:32聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區結合海陸空3D展演和絢麗燈飾，有網友大讚是「史上最美燈會」，燈會落幕後，包括主燈「巨鮪來富」在內的多座特色燈保留做為觀光亮點，不料BOT廠商宣布終止契約，打亂點亮計畫；鵬管處月前完成「巨鮪來富」結構強化並重新點亮，入夜後紅、金、綠、藍色漸層式顏色變化，讓人重溫燈會時的感動，由於BOT廠商封閉原燈區入口，只能遠觀。

去年台灣燈會在屏東，東港燈區「巨鮪來富」主題燈呈現在地特色閃耀的開燈秀、台灣首次INTEL無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，有民眾大讚史上最美；燈會結束後，包括主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」，和「點亮屏安」恆春城門、光耀三十燈區「生命之書」、獲義大利國際設計大獎賽提名入圍的海底世界燈區「珊瑚之心」，及鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼「海之女神」，都原地保留，成為大鵬灣的觀光新亮點和地標。

台灣燈會落幕後，鵬管處接獲不少民眾反映，燈會那份美麗和感動更讓人無法忘懷，希望持續點亮，鵬管處也和負責營運管理BOT廠商協調點亮計畫，沒想到，BOT廠商去年7月發布新聞指鵬管處違反契約應盡義務，未見積極改善，無法再合作，已於3月13日終止雙方契約，包括全台唯一經過FIA認證G2等級的大鵬灣賽道賽車場、東方酒店全部停業，仲裁期間，也派保全封閉原燈會區出入口。

「海之女神」等燈飾的電力供應系統均由大鵬灣BOT廠商負責，鵬管處只能針對獨立供電系統的「巨鮪來富」做改善，為因應主燈戶外長期設置的安全考量，請來主燈創作者彭力真，親自指揮專業團隊技術人員，強化主燈結構外，並將主燈結構與台座一體貫連，以增強整體安全性，可抗強風，每晚6至9時以光雕外部投射方式呈現；由於入口封閉，只能遠觀，或到濱灣公園碼頭搭夜班遊艇，可近距離觀賞。

2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區的主燈「巨鮪來富」，鵬管處月前強化結構後重新點亮，...
2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區的主燈「巨鮪來富」，鵬管處月前強化結構後重新點亮，入夜後紅、金、綠、藍色漸層式顏色變化，讓人重溫燈會時的感動，但只能遠觀。記者潘欣中／攝影
分享
2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區的主燈「巨鮪來富」，鵬管處月前強化結構後重新點亮，...
2019台灣燈會屏東大鵬灣燈區的主燈「巨鮪來富」，鵬管處月前強化結構後重新點亮，入夜後紅、金、綠、藍色漸層式顏色變化，讓人重溫燈會時的感動，但只能遠觀。記者潘欣中／攝影
分享
2019台灣燈會屏東大鵬灣燈的主燈「巨鮪來富」，突破生肖造型表現，為台灣燈會帶來...
2019台灣燈會屏東大鵬灣燈的主燈「巨鮪來富」，突破生肖造型表現，為台灣燈會帶來不同以往的聲光及視覺饗宴，有網友大嘆是史上最美燈會。圖／本報資料照
分享

台灣燈會大鵬灣BOT

延伸閱讀

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

台灣燈會在台中　超過500場表演節目天天都精...

台灣燈會被爆 曾上淘寶買燈充數

低價搶標、上淘寶買…燈會亂象多

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／創意料理「寒國魚」讓韓粉吃免驚 撫慰失落心靈

2020-01-18 15:33

影／千人遊行經學測考場秒靜音 屏東家長大讚好貼心

2020-01-18 16:34

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

2020-01-18 16:28

2020屏東熱博開幕！ 蘇揆讚潘孟安：我都不敢這麼驕傲

2020-01-18 13:38

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51

六龜賞梅泡湯之旅開跑啦 民眾可前進南橫順遊

2020-01-18 12:44

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

高市圖「總館扭蛋機」 扭出專「鼠」於你的好運

2020-01-18 09:40

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

屏東市小黃公車更便民 即日起刷一卡通就能搭

2020-01-18 09:01

不老咖啡阿嬤 沖出潮味飲品

2020-01-18 09:01

屏東最有年味的地方 來勝利星村賞燈、逛年貨

2020-01-18 08:41

高市賣場、商場安檢 7家不合格

2020-01-17 23:10

高市紅27區商圈公車 免費搭

2020-01-17 23:09

高市安心餐券 弱勢生寒假不斷炊

2020-01-17 23:03

韓國瑜拚市政…上午勞檢 下午頒獎農友

2020-01-17 23:02

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

枋寮F3藝文特區熄燈 經營近20年原民藝術家百感交集

2020-01-17 18:00

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

屏東衛生局補足偏鄉醫療缺口 覆蓋率達100%

2020-01-17 17:12

屏東囝仔踢足球拼新南向 將赴菲律賓打青年友誼賽

2020-01-17 16:39

霸氣外露！雲林木藝堂布袋戲 現身屏東潮州戲曲故事館

2020-01-17 15:51

屏東海生館夢幻海藻森林 新竄起美拍和打卡熱點

2020-01-17 14:50

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

春節前高雄百貨大賣場全面安檢 不合格場所有7家

2020-01-17 12:22

海底撈輔導小學生寫作業 家長笑喊：台中店快跟進

2020-01-17 11:34

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

2020-01-18 12:10

機車闖蘇花改 去年取締1322件、罰款百萬

2020-01-17 23:10

2020屏東熱博開幕！ 蘇揆讚潘孟安：我都不敢這麼驕傲

2020-01-18 13:38

生人迴避！台中梧棲明晚送肉粽 里長公布路線

2020-01-18 10:55

台中大里燈會今點燈 11區花燈車璀璨登場連3天送250小提燈

2020-01-17 20:50

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

2020-01-18 16:28

浪子變花燈王 打造「爵士好鼠」

2020-01-17 23:15

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

助弱勢限量99元加購土雞被秒殺 斗南年貨市集明天請早

2020-01-18 12:52

過年走春來這裡 石碇、淡水、汐止櫻花已盛開

2020-01-18 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top