親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣政府為回饋縣民，連日來發放「古寧頭70週年紀念酒」與「金酒廈門公司新三高回饋酒」說是要給民眾的「小確幸」，但因為金酒員工作業不熟悉，民眾到場都要排隊近2至3小時才領到酒，引發民怨，網路更是罵翻了，網友怒譙「美意變民怨」！

金門縣政府日前才開心宣布兩項利多，為感念經歷「古寧頭戰役」鄉親，在戰地政務期間守護家園，捍衛國家安全之辛勞，特發送民國81年11月7日戰地政務終止前曾設籍金門，且於造冊基準日仍設籍本縣者，每人1瓶「古寧頭戰役70周年紀念酒」。另外是金酒廈門公司去年業績創下高營業額、淨利潤、去庫存的「三高」，特別發放一組「三高感恩回饋酒」，與鄉親一同分享這份佳績。

這項發放酒品作業從昨日開始一連四天，其中西半島是17、18日，東半島的發放日期則是19、20日；在西南門里公所排隊的吳媽媽就抱怨，她從早上9點排到快12點，等的超久，才領到；她說，此次因為沒作業費，沒請里長幫忙，才要排那麼久，不然里長通常看一眼就知道，誰家裡有幾口人，就連戶口名簿也肯定看得快；她說，金酒員工單單翻一本名冊、看戶口名簿查核，都拖超久的。

張先生也提到，酒廠很不知變通，應該發放提酒券才對，此次發放1瓷瓶與2瓶普飲版，一般人拿就很吃力，他就看到老人家領了家裡4個人的，根本扛不動一堆酒，他趕緊在場幫忙扛酒，但現場需要幫忙的長輩實在太多，最後他也無能為力。

還有民眾一早就到場排隊，許姓民眾說，近期剛好低溫特報，體感溫度只有8、9度，他排了幾小時就受不了，何況是老人家，希望金酒趕快有配套措施，讓後續的領酒作業可以順利些。此外，原本公告時，代領者只要是3等親就不需要填切結書，但到場卻又說要填，還各村里的作業規定都不同。

對此，金酒公司也表示，在發放過程中，因有些代領的份數多，工作人員花了比較多的時間查詢及作業，導致速度緩慢，才會引起抱怨，公司已進行檢討，希望讓符合領酒資格的民眾能盡早完成領取作業。另外，他們也提醒，無法在領取時間內完成領酒作業的民眾，也可以在109年2月3日～2月7日，於金酒公司寧山配銷處辦理補領作業。

金門縣府發放「古寧頭70週年紀念酒」酒品，但因為員工作業不熟悉，民眾到場都要排隊...
金門縣府發放「古寧頭70週年紀念酒」酒品，但因為員工作業不熟悉，民眾到場都要排隊近2至3小時才領到酒。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣政府為回饋縣民，連日來發放「古寧頭70週年紀念酒」與「金酒廈門公司新三高回...
金門縣政府為回饋縣民，連日來發放「古寧頭70週年紀念酒」與「金酒廈門公司新三高回饋酒」但因為作業未盡完善，民眾到場都要排隊近2至3小時才領到酒，引發民怨。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門古寧頭戰役

延伸閱讀

陳玉珍拜會民航局 為金門運輸協商春節航空候...

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車...

用網路取代馬路！金門地院啟動訴訟程序視訊諮詢...

金門海巡已查扣27艘越界陸船成效卓著 縣府慰...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

2020屏東熱博開幕！ 蘇揆讚潘孟安：我都不敢這麼驕傲

2020-01-18 13:38

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51

六龜賞梅泡湯之旅開跑啦 民眾可前進南橫順遊

2020-01-18 12:44

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

高市圖「總館扭蛋機」 扭出專「鼠」於你的好運

2020-01-18 09:40

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

屏東市小黃公車更便民 即日起刷一卡通就能搭

2020-01-18 09:01

不老咖啡阿嬤 沖出潮味飲品

2020-01-18 09:01

屏東最有年味的地方 來勝利星村賞燈、逛年貨

2020-01-18 08:41

高市賣場、商場安檢 7家不合格

2020-01-17 23:10

高市紅27區商圈公車 免費搭

2020-01-17 23:09

高市安心餐券 弱勢生寒假不斷炊

2020-01-17 23:03

韓國瑜拚市政…上午勞檢 下午頒獎農友

2020-01-17 23:02

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

枋寮F3藝文特區熄燈 經營近20年原民藝術家百感交集

2020-01-17 18:00

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

屏東衛生局補足偏鄉醫療缺口 覆蓋率達100%

2020-01-17 17:12

屏東囝仔踢足球拼新南向 將赴菲律賓打青年友誼賽

2020-01-17 16:39

霸氣外露！雲林木藝堂布袋戲 現身屏東潮州戲曲故事館

2020-01-17 15:51

屏東海生館夢幻海藻森林 新竄起美拍和打卡熱點

2020-01-17 14:50

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

春節前高雄百貨大賣場全面安檢 不合格場所有7家

2020-01-17 12:22

海底撈輔導小學生寫作業 家長笑喊：台中店快跟進

2020-01-17 11:34

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

慰留雲林副縣長 斗六里長聯誼會懇託縣長

2020-01-17 15:41

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

饒慶鈴率勞軍團向駐守台東國軍弟兄拜年

2020-01-17 15:46

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top