美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

金門縣政府為回饋縣民，連日來發放「古寧頭70週年紀念酒」與「金酒廈門公司新三高回饋酒」說是要給民眾的「小確幸」，但因為金酒員工作業不熟悉，民眾到場都要排隊近2至3小時才領到酒，引發民怨，網路更是罵翻了，網友怒譙「美意變民怨」！

金門縣政府日前才開心宣布兩項利多，為感念經歷「古寧頭戰役」鄉親，在戰地政務期間守護家園，捍衛國家安全之辛勞，特發送民國81年11月7日戰地政務終止前曾設籍金門，且於造冊基準日仍設籍本縣者，每人1瓶「古寧頭戰役70周年紀念酒」。另外是金酒廈門公司去年業績創下高營業額、淨利潤、去庫存的「三高」，特別發放一組「三高感恩回饋酒」，與鄉親一同分享這份佳績。

這項發放酒品作業從昨日開始一連四天，其中西半島是17、18日，東半島的發放日期則是19、20日；在西南門里公所排隊的吳媽媽就抱怨，她從早上9點排到快12點，等的超久，才領到；她說，此次因為沒作業費，沒請里長幫忙，才要排那麼久，不然里長通常看一眼就知道，誰家裡有幾口人，就連戶口名簿也肯定看得快；她說，金酒員工單單翻一本名冊、看戶口名簿查核，都拖超久的。

張先生也提到，酒廠很不知變通，應該發放提酒券才對，此次發放1瓷瓶與2瓶普飲版，一般人拿就很吃力，他就看到老人家領了家裡4個人的，根本扛不動一堆酒，他趕緊在場幫忙扛酒，但現場需要幫忙的長輩實在太多，最後他也無能為力。

還有民眾一早就到場排隊，許姓民眾說，近期剛好低溫特報，體感溫度只有8、9度，他排了幾小時就受不了，何況是老人家，希望金酒趕快有配套措施，讓後續的領酒作業可以順利些。此外，原本公告時，代領者只要是3等親就不需要填切結書，但到場卻又說要填，還各村里的作業規定都不同。