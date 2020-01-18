六龜賞梅泡湯之旅開跑啦 民眾可前進南橫順遊

農曆春節腳步接近，闔家春遊不妨往高雄六龜走，賞梅泡湯之外，還能前進南橫，目前南橫公路已開放通車到天池，沿道可一睹久違的壯闊山景。

今年因氣候影響，六龜寶來地區的梅花提前在元旦綻放，目前花季雖已屆尾聲，遊客仍可趁農曆春節假期，尋訪梅花最後芳蹤。

一年一度的六龜賞梅泡湯活動今天熱鬧起跑，由高市民政局長曹桓榮、高雄市客委會主委黃永卿、六龜區長楊孝治等人共同秀出「梅好寶來鼠來運轉」紙板，象徵翻轉六龜，迎接2020新春。

代表市長韓國瑜出席的高雄市政府副秘書長張裕榮表示，2020年是高雄區域觀光元年，六龜素有高雄「後花園中的後花園」稱譽，也是旅遊觀光勝地，南橫公路梅山口至天池路段目前已開放通車，市府投入經費改造的寶來花賞溫泉公園也升級，民眾可趁農曆春節安排六龜南橫之旅。

賞梅泡湯活動首日，吸引不少民眾參加，有遠自日本的遊客，率先到湯池體驗，美濃國小師生也趁機安排戶外活動，透過導覽了解六龜之美，更有遊客在品茶區品味六龜獨特的野生茶。