高市圖「總館扭蛋機」 扭出專「鼠」於你的好運

高雄市立圖書總館今年提供走春新選擇！大年初一至初五期間推出「總館扭蛋機」，讓大小讀者齊歡樂，扭出專「鼠」於你的好運氣。國際繪本中心還有安排各式益智動腦、親子一起動手做的活動，讓大家春假fun個夠。

高市圖總館結合時下流行的扭蛋與書籍尋寶的概念，推出闖關遊戲。並將總館縮小客製化成扭蛋機，讓讀者每次扭蛋就像撞見好書般的驚喜連連，扭蛋內的幸運籤裡有專屬您的年度推薦幸運書，祝福讀者新的一年能有新的氣象。

高市圖表示，大年初一至初五期間，凡借滿3本書即可參加闖關遊戲，成功破五關、集五章者，就可以來扭「總館扭蛋機」，顆顆有獎，每日限量300顆。並加碼推出集字遊戲，集齊「金鼠報喜」四字，就有機會把鑄鐵鍋、低敏抗菌洗衣精、N次貼著色畫軸、桌遊、樂高積木等獎品。

國際繪本中心也推出「愛你愛妳愛鼠你」繪本書展，以及初一至初五期間限定的「新春趣味鼠不盡」春節活動。前者特別挑選各國最具「鼠意」和「年味」可愛繪本；後者搭配最夯的AR遊戲導覽，並推出一系列「鼠年」有關的創意趣味手作：初一春節知多少有獎徵答、初二彩繪紅包袋、初三創意春聯、初四輕黏土捏捏樂、初五可愛鼠耳朵DIY。活動採現場報名且有人數限制，詳情請見高市圖官網https://www.ksml.edu.tw/home.aspx。