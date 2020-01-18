屏東市小黃公車更便民 即日起刷一卡通就能搭

屏東縣政府為增加屏東市小黃公車搭乘率，在增站增線、車輛引擎蓋、車身側面張貼圓形識別、牌旗桿也漆上路線代表色外，為提供更便利的服務，縣府要求客運業者於車內增設電子票證系統，即日起提供一卡通支付服務，讓民眾不帶現金也能輕鬆搭乘，不用擔心找零問題。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維說，小黃公車提升屏東市外圍村里公共運輸便利性，不論男女老少都能感受到小黃公車的親切服務，司機與民眾之間的互動，已像家人般親切。5條路線滿足民眾醫療、生活採買及休閒等需求，這次增加電子票證系統，升級便民服務，除了讓既有搭乘的民眾感受到小黃公車的貼心服務外，也希望能夠吸引更多民眾搭乘。

小黃公車目前主要搭乘族群是年長者及行動不便者，縣府為讓家屬更安心，配合智慧城鄉計畫推出「乘車安心GO」即時乘車通報系統服務，只要加入Line@好友，申請註冊並與親友進行關係連接後，親友便能收到即時的乘車訊息推播，隨時掌握家中親友是否平安上下車及是否到達正確的目的地，讓貼心服務更有感。