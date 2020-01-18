不老咖啡阿嬤 沖出潮味飲品

高雄旗山有一群阿嬤，原本做生意沒有任何經驗，也有人個性不好，常發脾氣，這幾年卻改變作風，她們面帶笑容、熱情洋溢。原來，這些不老阿嬤，在年輕理事長陳宗卿的陪伴及訓練之下，學得沖泡咖啡技術，也當起服務生服務遊客，日常生活多了自信與笑容。

旗山的圓富社區舊名為「口隘庄」，庄旁有長堤，又叫隘堤，隘堤與台語「愛啼」諧音，發音也與英語「eighty」（80）相近。所以平均80歲以上圓富「口隘(愛)」阿嬤的「隘堤咖啡」，就這樣不脛而走。

陳宗卿是社區理事長，結合相關領域年輕人共同為社區服務貢獻，例如社區內有高雄147米達人、洋香瓜型農，找拍片達人拍攝「口隘微電影」，影片將年輕越南外配原來的惶惶不安，漸漸融入社區並與長者相處融洽的情景入鏡，透過兩代間的情感交流，闡述口隘庄的歷史與傳承，成功行銷圓富社區的意象。

陳宗卿說，「青銀共創」是一種趨勢，因此成立Cafe咖啡工場，導入年輕世代的咖啡產業，是農業局目前合作的咖啡匠師，激發長者的活力，阿嬤也陸續開發了許多產品，如米糠、雪Q餅、鳳梨酥等，還能將咖啡渣染製成除臭吸溼的窗簾，達到了循環經濟的成效。

社區也組成阿嬤合唱團、阿嬤竹子鼓團，在理事長的陪伴及帶領之下，歡笑不斷，幾乎都忘了自己的年齡 。