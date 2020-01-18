屏東最有年味的地方 來勝利星村賞燈、逛年貨

農曆年假將至，屏東市勝利星村「花現鼠光」燈節點燈暨年貨大街活動今天登場，將至2月9日；結合光藝術眷味燈飾及超過60攤的手作創意與眷村美食，重現過往濃厚、熱鬧的眷村過年氣氛；現場還有迎接全中運設計的棒球版和舉重特仕版勝利星村小P孩提燈，限量發送，俏皮造型討喜。

縣府文化處長吳明榮表示，今年的勝利星村燈節以「花現鼠光」為主題，就是希望用光藝術和濃濃年味的活動，讓遊客在勝利星村感受長大後漸漸消失的傳統年味，縣府今年特別針對鼠年，在巷弄間設計了許多「老鼠愛上貓」的光飾橋段燈節，溫馨有趣和充滿故事的燈飾搭配系列活動，值得在此待上一整天。

勝利星村燈節以懷舊年味為主題，包括將眷村老物件打包成逢年過節禮物的「星村獻禮」、還原老家過年景緻的「村中記憶」、閃閃動人的「花顏巧羽」、溫馨童趣的「小P孩元宵節」，鼠年新春喜氣的夜光花園等都會在眷村裡綻放曙光；此外，各品牌店家門前高掛迎春納福紅色燈籠，將勝利星村打造成「屏東最有年味的地方」。

勝利星村燈節今晚6時點燈，年貨大街下午3時提前登場，攤商就像是屏東的縮影，有海味十足的豐漁週記烏魚子、菊貝干貝三鮮醬，也有懷舊的祝媽媽眷村美食 及讓你好運花生的古早味純手工米香花生酥，還有各種手作創意及小吃美食。

最特別的是屏東在地超過50年傳統老店「復興肉酥」，從屏東夜市一個小小攤車至今深耕一甲子，是屏東許多在地鄉親逢年過節送禮的味蕾記憶，另有枋山愛文芒果、原住民紅藜及九如無毒檸檬等屏東在地優質的農特產，讓未來過屏東的民眾，體驗屏東濃濃真誠實在在地好滋味。