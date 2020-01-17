高市賣場、商場安檢 7家不合格

春節前及春節期間是賣場、商場人潮消費高峰期，高雄市工務局啟動60家公共安全專案檢查，目前已檢查44家。 圖／高雄市工務局提供 分享 facebook

春節前及春節期間是賣場、商場人潮消費高峰期，業者常為因應購買人潮多，大量進貨堆積，易造成逃生通道阻塞。高雄市啟動60家公共安全專案檢查，不合格場所7家，2家KTV因無法當場立即清除開罰6萬元。屏東縣檢查百貨公司等481家，其中一家餐廳消防設備複檢後仍未達合格遭罰2萬元。台東檢查30家，未有重大疏失。

高雄市工務局啟動百貨大賣場等60家場所公共安全檢查專案，針對列管場所逃生動線外，也加強建物的防火避難設施安全檢查，一旦發現有不符逃生安全情形，要求業者立即改善。

截至目前為止，高雄市已檢查44家，不合格場所有7家，例如，防火門無法正常開啟、緊急進出口無法正常開啟等缺失，都在限期內改善完成，其中2家KTV業者在安全梯間堆置貨品，因當場無法立即清除，工務局開罰6萬元，並限期改善。

屏東縣消防局表示，去年11月到春節前共檢查百貨公司、大賣場、及ＫTＶ等休閒場所481家公安設備安全檢查，453家業者合格，21家限期改善，其中一間餐廳消防設備複檢後仍未合格，遭開罰2萬元。

台東縣政府建設處、縣警察局及消防局春節前，針對16鄉鎮市公共場所人潮聚集大型量販賣場、飯店、ＫTＶ等建物設施安全檢查，檢查30家，沒有重大疏失，其中有2家樓梯間擺放箱子和打掃工具，已要求立即改善。

台東縣府建設處長許瑞貴表示，公共安全設施平時就有編組檢查，春節期間聯合稽查小組會不定時抽檢，嚴重違規者將依建築法第91條規定，處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，不盡速改正，將連續處罰到改善完成。