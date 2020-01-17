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11書畫名家「迎春賀歲納福筆會」現場揮毫筆法各異其趣

2020-01-17 20:55聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

中山工商今天邀請書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」，校長林昭億表示，11位名家重磅出擊，果然不同凡響，現場揮毫筆法各異其趣，展現書藝之美，讓師生大飽眼福。

11位名家包括「一代竹痴」美譽的陳清貴、新銳書法家呂佳玲、高雄市藝文團體理事協會主席蔡嘉琛、高雄市甲骨文學會理事長林壽泉、高雄市書法學會理事長林振豐、台灣書法學會理事長廖火煌、高雄市若水書會理事長秦光武、高雄市中華書道學會理事長宋耀偉、中國書法學會南部辦公室主任鄭輝雄、高雄市詩書畫學會監事于玉萍及前屏東縣美術學會理事長邱山藤。

林昭億感謝台灣專案管理學會居間牽線，促成美事，透過書法展現漢字視覺之美，進而培養學生書法欣賞能力，鼓勵學生寫字、接觸書法。他一時技癢，也提筆寫下春、福兩字，書法功力不俗。

台灣專案管理學會指出，11位名家都有數十年書法底蘊，難得齊聚一堂，現場揮毫，新的一年就能目睹名家墨寶，絕對是好彩頭。陳清貴曾在台北中正紀念堂和國父紀念館舉辦「百福巨竹圖」個展，佳評如潮。呂佳玲曾獲全國金鴻獎書法比賽社會組冠軍，去年才在國父紀念館舉辦書法個展。林壽泉等人曾多次受邀參加國際書法交流大展，也受聘各大賽評審委員及舉辦個展。

中山工商邀請書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」，現場揮毫各異其趣。記者徐如宜／攝影
中山工商邀請書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」，現場揮毫各異其趣。記者徐如宜／攝影
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中山工商邀請11位書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」。記者徐如宜／攝影
中山工商邀請11位書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」。記者徐如宜／攝影
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中山工商邀請書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」，現場揮毫各異其趣。記者徐如宜／攝影
中山工商邀請書畫名家舉行「迎春賀歲納福筆會」，現場揮毫各異其趣。記者徐如宜／攝影
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高雄市紀念館屏東縣

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