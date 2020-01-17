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枋寮F3藝文特區熄燈 經營近20年原民藝術家百感交集

2020-01-17 18:00聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

經營長達19年的屏東枋寮F3藝文特區，縣府文化處在去年底停租，未代特展周日結束後正式熄燈，駐村藝術家離情依依，枋寮人好不容易等到鐵路電氣化開通，帶來遊客，一旁的藝術村卻吹起熄燈區，今年農曆年假將面臨「人來樓空」窘況，質疑提出地方創生計畫的鄉公所為何不能無縫接軌；枋寮鄉長陳亞麟說，公所本月成立統整觀光相關事務的文化觀光暨公園管理所，希望在半年內租下，打造自給自足的文創基地。

位於台鐵枋寮火車站旁的鐵道藝術村，原為台鐵員工閒置宿舍，由當地懷抱開創藝文環境理想的年輕人與台鐵承租，2002年底啟用，成為全台鐵道藝術村空間活化6站之1，縣府3年後接管經營，改由藝術家向縣府承租；因該批宿舍是無照建物，租約規定不得有商業行為，駐村藝術家難敵現實壓力，工作室常大門緊閉或當倉庫；枋寮鄉公所去年向中央提地方創生計畫後，文化處決定年底停租，由公所接手，將協助轉型為可自給自足的文創基地。

「要搬離， 心中百感交集！」屏東春日鄉排灣族的木雕藝術家嘎木里．伯冷（漢名方福明），1997年以「生命之髮夾」作品獲全國文藝季原住民木雕獎器物類第一名，是首批進駐的藝術家，也是村內唯一的原民藝術家，這幾天陸續將作品搬回古華老家的工作室，他嘆口氣說，在這個「追夢樂園」一住快20年，與同好交換心得、與遊客熱絡互動，離開真得不捨。

駐村藝術家李銘煌說，藝術家駐村多是在「燒錢」，沒有營收單純辦展免費供人參觀，撐得雖苦，但有地方讓不同領域的藝術家展現作品，開創新的激盪及不同嘗試，藝術家也很開心，如今文化處停租不再續約，心情複雜，盼未來鄉公所接手能有轉機。 地方人得知鄉公所去年向中央提出包括活化藝術村在內的地方創生計畫後，文化處才決定不再續租，也質疑為何不能無縫接軌。

枋寮鄉長陳亞麟說，本月上路的文化觀光暨公園管理所，正研擬細部計劃及執行配套，希望能在半年內租下，透過F3藝文特區活化計畫爭取經費，結合在地文創展示及農特產推廣打造創生基地；但台鐵宿舍因興建年代已遠，部分未有建照、使照，致合約無法導入商業模式，要扭轉頹勢，首要克服建照及使照的補申辦期程，會督促台鐵加速辦理，藝術村長年紮下的根基，是未來持續成長的豐沃土壤。

屏東枋寮F3藝文特區首批進駐的排灣族木雕藝術家嘎木里．伯冷（漢名方福明），這幾天...
屏東枋寮F3藝文特區首批進駐的排灣族木雕藝術家嘎木里．伯冷（漢名方福明），這幾天忙著搬家，要離開住了快20年的「追夢樂園」，心中百感交集。記者潘欣中／攝影
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經營長達19年的屏東枋寮F3藝文特區，縣府文化處去年底停租，枋寮人好不容易等到鐵...
經營長達19年的屏東枋寮F3藝文特區，縣府文化處去年底停租，枋寮人好不容易等到鐵路電氣化開通，帶來遊客，一旁的藝術村卻吹起熄燈區，今年農曆年假將面臨「人來樓空」窘況。記者潘欣中／攝影
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藝術家台鐵文創

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