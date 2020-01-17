高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

高雄市長韓國瑜的「愛情摩天輪」受到國際廠商的重視，高雄市經濟發展局長伏和中說，在全球主題樂園界享譽盛名的Jack Rouse Associates （JRA）公司總裁Keith James和之前繪圖製作「雙環無軸愛情摩天輪」的CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立，昨天特地從美國到高雄，遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」給高雄市政府，表達進一步投資的意願。

經發局表示，高市府去年12月12日舉辦愛情麼摩天輪招商進度說明會，由官方公開來自美國、加拿大廠商同意曝光的設計內容，其中由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」，已做好資金、規畫上的合作。

經發局表示，美國團隊的設計圖是高雄子弟彭俊立設計的後交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成，由於設計特殊，引起台灣出生現為美籍的William Yuan袁先生注意並願意投資，更力邀在全球主題樂園景區規劃、博物館等項目總體設計與建造經驗豐富的美國Jack Rouse Associates （JRA）公司共同參與。

JRA 公司在全球主題樂園界享譽盛名，參與很多全球知名的主題樂園規畫設計，例如美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、亞特蘭大可口可樂新世界、上海世博會可口可樂館、休士頓航空中心747展館、阿布達比世界最大室內主題樂園法拉利世界等。