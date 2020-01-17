金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

金門縣金沙鎮有很多村里的道路狹窄，且部分路段的公車平均搭乘率僅2人。金門縣政府的「幸福巴士」，今天舉行盛大的揭幕儀式，明天正式上路，未來將可彌補車船處現有乘客人數少，造成公車空繞及定班定線的不足，金門縣公車處長王垣坤表示，目前先試辦第一條路線，如果成功，後續還會逐步來做規劃。

金門縣政府與交通部公路總局、交通部運輸研究所、區域運輸發展研究中心及車船處等，為推動偏鄉地區「需求反應式運輸服務」，改善金門公車路線不足及服務偏鄉民眾，推出以「幸福巴士」替代原沙美地區33路公車路線，提供適合金門的營運模式，未來將研議導入智慧預約平台系統及彈性叫車服務。

這項揭幕儀式在今天下午2點半舉行，由縣府秘書長陳朝金主持，議長洪允典、交通部公路總局公路人員訓練所所長劉雅玲、北區監理所副所長曹金煌、縣府觀光處長丁健剛等人都到場參與。 洪允典在致詞時也表示，希望未來小金門也可以有輛幸福巴士，讓鄉親出門更方便。

這輛「幸福巴士」，初期營運提供行駛既定路線田埔33路(金沙車站發車)及彈性行駛路線，經過討論將原有09:30及15:20固定班次時段改為09:30及15:30，同時增加10:30、11:30、12:30、14:30及15:30等5班彈性班次（預約制），有民眾預約搭乘就開，提供更多公共運輸交通選擇。

縣府也表示，考量金沙鎮為金門聚落最多的鄉鎮，許多小聚落運用大型客車可及性很低，車船處特別開放沿線附近之東店、東蕭、蔡店、東埔、英坑等五個自然村於前述時間內預約，民眾現可透過沙美車站服務櫃檯電話於發車前10分鐘前預約，由車站服務人員通知駕駛員開車，滿足民眾行的需求。