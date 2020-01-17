屏東衛生局補足偏鄉醫療缺口 覆蓋率達100%

牙科醫療資源因城鄉差距導致分布不均，屏東縣33鄉鎮市中就有10個「無牙醫鄉」，衛生局統計牙醫師服務比屏東縣為2.6位/每萬人口，全國為6.4位/每萬人口，資源相對缺乏，為達到就醫平權，屏東縣衛生局積極媒合牙醫師公會、醫療院所與社會資源，補足偏鄉及恆春半島牙科醫療缺口，目前本縣33鄉鎮市皆有牙醫診療服務，涵蓋率100%。

屏東因幅員遼闊，牙醫師往往考量市場規模、交通、子女就學等因素，至偏鄉執業意願較低。

衛生局表示，長期以來與屏東縣牙醫師公會合作，依據「全民健保牙醫師至牙醫資源不足地區巡迴服務計畫」共設置73個巡迴醫療站，提供偏鄉民眾可近、便利與持續性牙醫診療服務。

另外恆春半島目前除4家牙科診所外，恆春基督教醫院亦成立牙科中心，進駐專業醫療團隊及高階環口X光機、3D全口斷層掃描儀等，給予半島民眾完善的牙科診療服務，而唯一的離島琉球鄉，該鄉衛生所亦編制牙醫師及牙科醫療設備，提供鄉民口腔保健及治療之牙醫診療服務。