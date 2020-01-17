霸氣外露！雲林木藝堂布袋戲 現身屏東潮州戲曲故事館

屏東潮州戲曲故事館新的一年首檔展覽，邀請來自布袋戲故鄉雲林的木藝堂，以宗教為策展主軸，展出八家將、哪吒、電音三太子及日本的陰陽師等一系列自創戲偶，展期從1月17日至4月19日。因應農曆春節，屏東戲曲故事館自1月24日除夕起休館三天，27日年初三下午3時30分邀請明華園日字戲劇團演出，邀民眾一起來感受具文化味的年節氣氛。

雲林是布袋戲故鄉，木藝堂創辦人方志銘從小就是個布袋戲迷，從看戲、收藏戲偶到製偶，木藝堂堅持傳統布袋戲文化的保存，也融入新創意，結合地方特色，發展布袋戲文創，提供戲迷交流的平台。不僅聞名國內，到大陸參展也受到好評。

屏縣府文化處表示，屏東戲曲故事館向來以潮州三大文化布袋戲、歌仔戲、皮影戲為策展主軸，這次特展邀請木藝堂展出自創偶，並結合現代木偶裝置藝術，呈現故事與角色個性等多層次表演，透過戲偶文化相互交流，讓民眾欣賞精雕細琢的偶藝之美，同時推廣布袋戲文化。

展出以宗教為主要概念，華麗的家將系列保留了傳統廟會文化臉譜與結合現代盔甲製成的偶衣，讓人有耳目一新的感覺。還有以日本陰陽師為創作發想背景，創造出平清盛、望月天一、星野苑海等代表性角色，透過場景的搭設、木偶的身段擺設等，讓民眾猶如回到陰陽師風光的那個當下，也希望藉由逼近真人彩妝的雕刻技術，展現布袋戲文化的多元價值。